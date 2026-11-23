Su barriga redondeada lo convirtió en una celebridad de internet, pero ahora su bienestar está por encima de su apariencia. Pan BaoBao, el leopardo que conquistó las redes sociales por su parecido con el simpático personaje de Zootopia, ya no será sometido a nuevos intentos para adelgazar.

La decisión fue comunicada el 17 de noviembre de 2026 por los responsables del zoológico de Panzhihua, en la provincia china de Sichuan. El felino tiene 19 años y, debido a su avanzada edad, sus cuidadores consideran que lo más importante es mantenerlo saludable y garantizar que reciba una alimentación adecuada.

Según explicaron, el envejecimiento puede modificar la apariencia física del animal. Por ello, descartaron insistir en una dieta para reducir su peso y optaron por evitar cambios bruscos en su alimentación.

Una reciente revisión veterinaria confirmó que Pan BaoBao se encuentra en buen estado de salud y que su peso permanece relativamente estable.

De las redes sociales a la fama turística

La popularidad del leopardo comenzó en marzo de 2024, cuando visitantes compartieron fotografías y videos de su cuerpo robusto y su prominente barriga. Su apariencia generó comparaciones con Clawhauser, el personaje de la película animada Zootopia, conocido por su carácter amigable y su afición a las donas.

La apariencia del leopardo generó comparaciones con Clawhauser, el personaje de la película Zootopia. Foto: RR.SS.

Las imágenes se viralizaron y despertaron la curiosidad de personas que comenzaron a visitar el zoológico para conocerlo. Su fama llegó incluso al ámbito turístico: en abril de 2025 recibió un nombramiento honorífico como representante de promoción turística de Panzhihua.

¿Qué come Pan BaoBao?

Aunque ya no seguirá un programa para adelgazar, el felino continuará bajo supervisión de sus cuidadores. Su alimentación diaria incluye más de 500 gramos de carne de res, que se alterna con pollo para mantener una dieta variada.

Además, el zoológico busca que conserve una actividad física moderada. Para ello, cuenta con una pelota de gran tamaño con la que puede jugar y mantenerse activo dentro de su recinto, según informó el portal Metro.

Los responsables del establecimiento señalaron que la prioridad es acompañarlo durante esta etapa de su vida con una alimentación equilibrada, controles veterinarios y actividad física acorde con su edad.

Así, el leopardo que se hizo famoso por su particular parecido con un personaje de película dejará de ser presionado para adelgazar. Sus cuidadores ahora buscan que disfrute de su vejez en buenas condiciones de salud.