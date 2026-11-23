Dos abogados fueron aprehendidos este lunes en el marco de las investigaciones del denominado caso Maletas. La intervención policial se realizó en oficinas ubicadas en la zona de Equipetrol, en Santa Cruz de la Sierra, según informó el abogado Carlos Frías, quien confirmó que su equipo asumió la defensa de ambos profesionales.

Frías manifestó su sorpresa por el procedimiento y aseguró que sus defendidos no fueron informados sobre los motivos de su aprehensión ni sobre el caso por el que son investigados. Según su versión, los funcionarios policiales llegaron hasta las oficinas y ejecutaron los mandamientos sin brindar mayores explicaciones.

"Se apersonaron funcionarios de la Policía a la oficina y procedieron a aprehender a las personas sin manifestar ninguna razón. No nos dijeron el caso al que se relacionaban ni mostraron resolución alguna", declaró el abogado.

El jurista también señaló que ambos profesionales estaban convocados para prestar su declaración en calidad de testigos, por lo que cuestionó que hayan sido aprehendidos de manera sorpresiva.

Consultado sobre una posible relación de los abogados con las exautoridades judiciales involucradas en el caso, Frías negó que exista algún vínculo más allá del contacto habitual que puede tener cualquier profesional del derecho con jueces, fiscales y secretarios judiciales.