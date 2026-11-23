Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó este lunes 23 de noviembre que sus sistemas informáticos fueron comprometidos, situación que ocasionó dificultades en el funcionamiento de sus plataformas y afectó temporalmente la facturación en sus estaciones de servicio.

A través de un comunicado oficial, la empresa detalló que el incidente se produjo el sábado 21 de noviembre de 2026, aproximadamente a las 14:00.

“El sábado 21 de noviembre de 2026, a horas 14:00, los sistemas informáticos fueron comprometidos en su funcionamiento normal”, señala el documento.

La situación obligó a activar los protocolos de seguridad tecnológica y adoptar medidas para proteger la información institucional.

Uno de los principales efectos del incidente se registró en las operaciones comerciales de la estatal, debido a que sus sistemas de facturación dejaron de funcionar temporalmente.

YPFB reconoció que el problema impidió emitir facturas en sus estaciones de servicio, aunque aseguró que el sistema se encuentra en proceso de normalización.

Las dificultades también se reflejaron en Cochabamba, donde este lunes se reportaron largas filas de vehículos y demoras en el abastecimiento de gasolina.

La estatal explicó que, después de detectar el incidente, su equipo técnico inició las acciones necesarias para resguardar la información y restaurar las plataformas afectadas.

“De forma inmediata, se puso a buen resguardo toda la información institucional y se inició el proceso de restauración de los sistemas afectados”, informó YPFB.

Según el comunicado, los protocolos de seguridad permitieron identificar el inconveniente y comenzar los trabajos de recuperación.

La empresa aseguró que la información institucional permanece protegida y que sus actividades continuarán desarrollándose.

La empresa petrolera confirmó que el incidente será sometido a una auditoría para establecer las causas y determinar las medidas que correspondan.

“El hecho suscitado será auditado y el informe final arrojará las determinaciones a seguir conforme a Ley”, señala parte del comunicado.

La investigación deberá aclarar qué sistemas fueron afectados, cómo se produjo la alteración de su funcionamiento y si existieron vulnerabilidades que facilitaron el incidente.

Publicación de YPFB.