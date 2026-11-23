La Policía informó sobre la identificación y aprehensión de personas bolivianas presuntamente vinculadas al Primer Comando de la Capital (PCC), una facción criminal brasileña, en el marco de las investigaciones realizadas en la zona fronteriza. Los involucrados serían oriundos de San Ignacio de Velasco y habrían sido identificados durante dos operativos ejecutados por las fuerzas del orden.

El informe policial surge a raíz de las investigaciones iniciadas meses atrás, luego de los hechos registrados en San Ignacio de Velasco. Según la autoridad, las intervenciones permitieron reunir elementos para establecer la presunta relación de ciudadanos bolivianos con esta organización criminal.

“Ha sido un operativo que se ha venido desarrollando en virtud a los hechos suscitados meses atrás en San Ignacio de Velasco. A su momento se mencionó que había personas, había personas bolivianas, las cuales pertenecían a esta facción, y ahora lo estamos demostrando de manera objetiva con la aprehensión de los mismos. Entonces, no quiero que esto llegue a sugestionar a la población”, manifestó coronel Edson Fernández, comandante departamental de la Policía de Santa Cruz.

La autoridad también aclaró que, hasta el momento, no existen referencias de que personas de la ciudad estén siendo captadas por esta organización. Precisó que los aprehendidos son de San Ignacio de Velasco y que su identificación fue resultado de un trabajo investigativo que comenzó con las intervenciones en la frontera.

“Si ustedes han seguido este caso muy de cerca, las personas que han sido aprehendidas, todas son de San Ignacio de Velasco. Vale decir, no tenemos referencia alguna de que personas de la ciudad sean captadas. Pero sí, todas estas personas han sido producto de una investigación que se ha realizado desde el momento que hemos operado en frontera”, agregó.

Asimismo, indicó que los sospechosos ya estaban identificados por los investigadores y que, después de que la Policía asumiera el control territorial de la zona, estas personas habrían abandonado el lugar.

“Todas estas personas estaban plenamente identificadas. Una vez teniendo el control territorial de la zona, ellos emigraron. Han podido observar, ha habido dos allanamientos. En el primero, encontramos puro personas de nacionalidad boliviana teniendo como una casa de seguridad. Había una prensa, encontramos sustancia que ha sido ya valorada y es marihuana”, sostuvo.

Los dos allanamientos forman parte de las acciones policiales destinadas a esclarecer la presunta presencia y actividad de esta facción criminal en territorio boliviano. Las investigaciones buscan establecer el alcance de sus posibles vínculos y determinar si existen otras personas involucradas.