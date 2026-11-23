Un hombre de 44 años fue aprehendido por su presunta participación en el robo de dos teléfonos celulares a niñas de 3 y 6 años en la zona de Valle Sánchez, en Santa Cruz. El sospechoso habría aprovechado que las pequeñas estaban jugando con sus dispositivos para quitárselos.

De acuerdo con el informe policial, el hecho ocurrió el domingo 22 de noviembre, cerca de las 19:00, en inmediaciones de una gomería de la urbanización Terracor 1.

Según los datos de la denuncia, el hombre se habría acercado a las menores y, mediante engaños, logró apoderarse de los dos celulares mientras ellas jugaban.

Tras conocer lo sucedido, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) iniciaron las investigaciones y revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. Este trabajo permitió identificar al presunto responsable y activar un operativo para dar con su paradero.

Finalmente, el hombre de 44 años fue aprehendido y puesto a disposición de las autoridades competentes, donde deberá responder por la denuncia en su contra.