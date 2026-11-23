Tres personas, entre ellas una mujer y su hijo, fueron rescatadas con vida después de ser arrastradas por la crecida del río Chimoré, como consecuencia de las intensas lluvias registradas en la región.

El hecho ocurrió este lunes 23 de noviembre, cuando el caudal del río aumentó considerablemente y sorprendió a las personas que se encontraban en el sector.

Según los primeros reportes, las tres personas fueron vistas aferradas a troncos mientras la fuerza del agua las arrastraba río abajo, en inmediaciones del puente Chimoré.

En medio de la emergencia, un comunario logró auxiliar a una mujer y a su hijo, quienes se encontraban en peligro debido a la fuerte corriente.

La intervención permitió ponerlos a salvo, mientras se desarrollaban las acciones de auxilio para las personas afectadas.

Tras el rescate, los sobrevivientes fueron trasladados al Centro de Salud San Juan de Dios, en el trópico de Cochabamba, donde reciben atención médica.

A pesar del rescate de las tres personas, la emergencia todavía no habría concluido.

Según información preliminar, otras cuatro personas estarían desaparecidas a consecuencia de la crecida del río Chimoré.

Equipos de rescate y personal de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) del municipio de Chimoré continúan desarrollando tareas de búsqueda en los sectores afectados.

Las precipitaciones registradas en el trópico de Cochabamba provocaron un incremento del caudal del río Chimoré, generando preocupación entre las comunidades cercanas.