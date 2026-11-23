El presidente Rodrigo Paz Pereira dio inicio este lunes al pago del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (Pepe II), durante un acto realizado en el Palacio de Gobierno, donde destacó que el beneficio económico está dirigido a respaldar a las familias bolivianas que enfrentan dificultades económicas.

Durante su intervención, el mandatario aseguró que esta segunda etapa del programa representa un avance en la administración de los recursos públicos, debido a que será financiada con fondos del Tesoro General de la Nación (TGN), a diferencia de la primera fase, que contó con recursos gestionados ante organismos multilaterales.

"Tenemos ciertos objetivos que hay que entender para que podamos llegar a pagar un Pepe II ya con recursos del Tesoro General de la Nación, ya con recursos propios, y eso cambia cómo estamos llevando adelante el manejo de Bolivia", manifestó.

Paz afirma que Bolivia está sentando las bases de su recuperación

El jefe de Estado sostuvo que su administración ha trabajado en la estabilización económica y en recuperar las relaciones internacionales para facilitar el acceso a financiamiento y atraer inversiones.

Explicó que estabilizar la economía no significa necesariamente que se haya logrado su reactivación, pero consideró que las medidas asumidas permitirán avanzar hacia una nueva etapa de crecimiento.

"Hemos estabilizado para generar la base de la reactivación de la economía", afirmó.

En ese contexto, expresó su expectativa de que durante la gestión 2027 el país comience a mostrar mayores resultados económicos.

"Ordenando la casa, Dios mediante, el 2027 empieza a despegar Bolivia", señaló.

Beneficiarios recibirán Bs 750 en tres pagos

El programa PEPE II contempla la entrega de Bs 750 por beneficiario, distribuidos en tres pagos bimestrales de Bs 250.

Según explicó el ministro de Economía y Finanzas Públicas durante el acto, desde este lunes comenzó la entrega del beneficio a personas habilitadas en los programas de discapacidad, bono de la ceguera, Juancito Pinto y Juana Azurduy.

En el caso de los adultos mayores que reciben la Renta Dignidad y no cuentan con jubilación, el pago del PEPE II comenzará en diciembre.

El ministro detalló que este grupo podrá recibir en diciembre un total de Bs 750, considerando los Bs 350 de la Renta Dignidad, Bs 150 correspondientes al PEPE I y Bs 250 del nuevo beneficio.

Los pagos se realizarán mediante entidades financieras, el Banco Unión y mecanismos digitales habilitados para los beneficiarios.

Destaca apoyo a las familias en medio de las dificultades económicas

Paz reconoció que la situación económica continúa siendo complicada para gran parte de la población, especialmente para trabajadores por cuenta propia, transportistas, gremiales y artesanos que dependen de sus ingresos diarios.

Señaló que el Pepe II busca acompañar a estos sectores y a las familias más vulnerables mientras el Gobierno avanza con sus medidas económicas.

"El Pepe II es una acción de generar bien", sostuvo.

Asimismo, pidió que los recursos entregados sean utilizados responsablemente y contribuyan a cubrir las necesidades de los hogares.

"Y esos pesitos que lleguen al bolsillo, que sean bien usados y que generen alegría en las familias bolivianas", expresó al concluir su intervención.

El acto finalizó con una entrega simbólica del beneficio a dos representantes de los sectores beneficiarios, marcando el inicio de los pagos del PEPE II en el territorio nacional.