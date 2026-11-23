La cotización de la divisa estadounidense en el mercado informal o paralelo cerró la jornada de este lunes 23 de noviembre mostrando variaciones a lo largo del día, marcadas por un descenso gradual desde la apertura hasta el cierre de las operaciones.

De acuerdo con el reporte emitido por el portal especializado dolarboliviahoy.com, el dólar concluyó la jornada posicionándose en Bs 11,96 para la compra y Bs 12,00 para la venta.

La cotización del dólar paralelo en Bolivia cerró en Bs 11,96 para la compra y Bs 12,00 para la venta este lunes 23 de noviembre.

Comportamiento durante la jornada

El tipo de cambio informal experimentó un retroceso progresivo conforme avanzaron las horas:

06:00 a.m.: La semana arrancó con la divisa cotizándose en Bs 12,04 para la compra y Bs 12,03 para la venta.

Mediodía: El precio de venta se mantuvo estable en Bs 12,03 , mientras que el indicador de compra descendió hasta ubicarse en Bs 11,99 .

Cierre de jornada: Ambos valores retrocedieron en la recta final del día hasta situarse en Bs 11,96 (compra) y Bs 12,00 (venta).

Paralelamente, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 11,75 —manteniendo el mismo valor establecido desde el pasado viernes 20 de noviembre—, ubicándose por debajo de las cotizaciones de cierre registradas en el mercado paralelo informal.