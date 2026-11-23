CAP Escuela de Danza presenta un hito en sus 33 años de vida: estrena una obra escrita, coreografiada y filmada por su propio equipo. "New Wara" titula la obra y llega al Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez el viernes 27 de noviembre a las 19:30 y el sábado 28 de noviembre a las 16:00, en producción conjunta con el Ruby Dance Center de Florida y a beneficio de la Fundación Alalay.

“Este es un año muy especial para nosotras, porque por primera vez nos animamos a la creación propia y a contar una historia nuestra”, señala Cecilia Pereyra, directora de CAP Escuela de Danza.

Una historia boliviana

“New Wara” cuenta la historia de Wara —nombre de origen aymara que significa “estrella”—, una joven bailarina paceña de gran talento que recibe la oportunidad de continuar su formación en Nueva York. Lejos de casa, Wara debe ganar una beca para seguir estudiando, mientras atraviesa el duelo por la muerte de su abuela, su primer enamoramiento y el desafío de adaptarse a una ciudad que todavía no comprende. En ese camino, descubre que no tiene que elegir entre dos mundos: Nueva York puede ser su presente sin que deje de ser boliviana.

El guion es de Adriana Lizón, quien también firma las coreografías de la parte boliviana. La obra tiene un narrador poco habitual: el metro de Nueva York, que observa a Wara en sus viajes y nos cuenta su historia. Dos objetos atraviesan el relato como símbolos: la bolivianita, la piedra que une la amatista y el citrino y que Wara lleva como amuleto, y el mantón que le regala su abuela, heredado por generaciones.

“Es un proyecto muy ambicioso, porque no solo quiere unir dos países, dos culturas y dos ciudades, sino también hacernos la pregunta de qué es ser boliviano hoy, y que esa pregunta nos una como país”, explica Adriana Lizón.

En escena conviven el ballet clásico, el contemporáneo, el jazz, el hip hop y, por primera vez en el repertorio de la escuela, el folklore boliviano, con una pieza que fusiona la saya y los caporales, trabajada con la asesoría de Roberto Sardón de ADAF. Las coreografías ambientadas en Nueva York, a cargo de la codirectora artística Melanie Van Allen, recorren la historia de la danza estadounidense con guiños a George Balanchine y a Alvin Ailey.

La danza se complementa con un trabajo audiovisual propio. Los recuerdos de Wara en Bolivia fueron filmados en La Paz y se proyectan en pantalla durante la función, con la participación de la actriz boliviana Cintia Cortés como la abuela de la protagonista. El papel principal está a cargo de Camila Fernández, de 14 años. La obra se presenta en dos actos de aproximadamente una hora cada uno.

Bailarinas de CAP Escuela de Danza interpretan una coreografía de “New Wara”.

De NYC a LPZ

Fruto de la alianza estratégica entre CAP y el Ruby Dance Center, llegarán a La Paz doce bailarinas de 12 a 16 años, integrantes de un equipo de competencia reconocido en Estados Unidos, con premios a mejor solo, mejor dúo y mejor composición coreográfica, además de becas y distinciones en certámenes internacionales en Cancún y Veracruz, México.

Se suman dos bailarines profesionales de Nueva York, Elisa Ruby y Jared Brunson, primer bailarín de la compañía Complexions Contemporary Ballet. Ambos elencos ensayan por separado y siguen de cerca el trabajo del otro, para unir sus piezas en La Paz en los días previos al estreno.

Espectáculo benéfico

El espectáculo se realiza a beneficio de la Fundación Alalay, con la que CAP mantiene un vínculo de más de 25 años. La fundación, dirigida por Claudia González, trabaja con niñas, niños y adolescentes en situación de calle o de vulnerabilidad, a quienes brinda hogar, escolaridad, formación técnica y becas universitarias, además de acompañar su reencuentro con sus familias. Desde hace unos cinco años desarrolla el programa Integrarte, que ya ofrecía pintura, teatro y música; con esta alianza, la danza se suma a esa formación integral.

Pero los niños de Alalay no son solo beneficiarios: también forman parte de la obra. Durante varios sábados aprendieron una coreografía con música navideña, y junto al equipo de CAP filmaron en la fundación una escena de Navidad, con chocolatada y panetón, que aparece en los recuerdos de Wara cuando extraña a su familia y a su país. Por eso la función del sábado 28 se programó en horario de matiné: cerca de 60 niños de las tres casas de la fundación en La Paz ocuparán la galería del teatro para verse en pantalla y disfrutar del espectáculo.

El intercambio comenzará antes del estreno. El sábado 21 de noviembre, la delegación estadounidense —33 personas, entre bailarinas y familias— visitará la fundación, donde las bailarinas darán un taller de danza a los niños con movimientos que luego reconocerán en la obra, y ambos grupos intercambiarán regalos, entre ellos pinturas hechas por los niños del programa.

Ficha del espectáculo

Producción: CAP Escuela de Danzas y Ruby Dance Center (Florida), a beneficio de la Fundación Alalay

CAP Escuela de Danzas y Ruby Dance Center (Florida), a beneficio de la Fundación Alalay Funciones: viernes 27 de noviembre, 19:30 · sábado 28 de noviembre, 16:00 (matiné)

viernes 27 de noviembre, 19:30 · sábado 28 de noviembre, 16:00 (matiné) Lugar: Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, La Paz

Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, La Paz Entradas: https://tkl.arte.bo/index.php