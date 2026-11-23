El presidente Rodrigo Paz Pereira afirmó que Bolivia está sentando las bases para su recuperación económica, después de un periodo de dificultades financieras y problemas institucionales. El mandatario aseguró que las medidas adoptadas por su Gobierno buscan estabilizar la economía, recuperar la confianza internacional y generar condiciones para atraer nuevas inversiones.

Durante el acto de inicio del pago del bono Pepe II, realizado este lunes en Palacio de Gobierno, Paz explicó que su administración priorizó el ordenamiento de las finanzas públicas y el restablecimiento de las relaciones con organismos multilaterales para acceder a recursos destinados a fortalecer la economía nacional.

"Hemos estabilizado para generar la base de la reactivación de la economía", manifestó.

Presidente proyecta un despegue económico en 2027

El jefe de Estado señaló que el proceso de estabilización representa una primera etapa y que el siguiente desafío será lograr que sus resultados se traduzcan en crecimiento económico y mejores oportunidades para las familias bolivianas.

En ese sentido, expresó su expectativa de que durante 2027 el país comience a mostrar una recuperación económica más visible.

" Y este año ha sido difícil, ordenando la casa, Dios mediante, el 2027 empieza a despegar Bolivia", afirmó.

Paz reconoció que la situación económica continúa siendo complicada y que el proceso de recuperación requerirá tiempo, inversiones y coordinación entre las instituciones del Estado.