El presidente Rodrigo Paz Pereira pidió a la Asamblea Legislativa acelerar el tratamiento de las leyes económicas impulsadas por su Gobierno, principalmente la Ley de Inversiones, cuya aprobación espera que se concrete antes de finalizar la gestión 2026.

Durante el acto de inicio del pago del bono Pepe II, el mandatario sostuvo que Bolivia necesita un marco normativo que permita captar recursos del exterior, desarrollar proyectos productivos y avanzar de la estabilización hacia la reactivación económica.

"Tenemos dos, tres, cuatro leyes, dos medioambientales, una de electricidad y otra de inversiones, que son para aperturar la captación de recursos del exterior", manifestó.

Pide aprobar la Ley de Inversiones antes de diciembre

Paz destacó que la Ley de Inversiones es una de las principales propuestas de su administración para generar condiciones que permitan atraer capitales extranjeros y fortalecer la economía nacional.

"La ley de inversiones es central y espero que se pueda aprobar antes de fin de año para dar una señal clara al mundo de que estamos trabajando en función no solo de nuestros recursos, sino de aquellos recursos que quieran llegar del exterior", afirmó.

La Ley de Inversiones y la Ley de Electricidad forman parte de las iniciativas que ya ingresaron al Legislativo, mientras que el Gobierno también impulsa propuestas relacionadas con el aprovechamiento de recursos medioambientales.

Plantea aprovechar recursos por bonos de carbono

El jefe de Estado explicó que las iniciativas medioambientales permitirían acceder a mecanismos internacionales de financiamiento vinculados a la conservación de los recursos naturales.

Como ejemplo, mencionó al municipio de Charagua, en Santa Cruz, que, según sus proyecciones, podría captar hasta 200 millones de dólares mediante mecanismos relacionados con los bonos de carbono.

Paz sostuvo que estos ingresos podrían obtenerse sin recurrir a créditos, mediante proyectos destinados a proteger el medio ambiente.

También señaló que estos recursos permitirían liberar fondos estatales para destinarlos a programas sociales y otras necesidades de la población.