El territorio boliviano enfrenta un escenario climático complejo debido al riesgo de ascensos repentinos y progresivos en los caudales de sus principales afluentes.

Ante esta situación, el Ministerio de Defensa reportó la vigencia de 158 alertas naranjas por posibles crecidas de ríos y eventuales desbordes en siete departamentos del país.

Para mitigar el impacto de estos fenómenos hidrológicos, el Viceministerio de Defensa Civil mantiene una articulación permanente con las gobernaciones y los gobiernos municipales, de acuerdo a lo que informaron mediante sus redes sociales.

El objetivo principal de este despliegue interinstitucional es fortalecer las tareas de gestión de riesgos y salvaguardar la integridad de las comunidades ribereñas.

Distribución departamental de las alertas

De acuerdo con el informe oficial difundido por la cartera de Estado, la mayor concentración de los avisos hidrológicos se ubica en el eje central y los valles.

El desglose de las 158 alertas naranjas por departamento se distribuye de la siguiente manera:

Cochabamba: 48 alertas

48 alertas Santa Cruz: 33 alertas

33 alertas La Paz: 31 alertas

31 alertas Chuquisaca: 25 alertas

25 alertas Tarija: 9 alertas

9 alertas Beni: 7 alertas

7 alertas Potosí: 5 alertas

El viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero Zimmermann, informó que se mantiene la coordinación con las instancias responsables de la gestión de riesgos ante posibles ascensos repentinos y progresivos de los niveles de agua y eventuales desbordes.

El personal de Defensa Civil ejecuta actualmente tareas de asistencia humanitaria destinadas a las poblaciones golpeadas por la sequía en Potosí, Oruro, Chuquisaca, los valles mesotérmicos y el Chaco boliviano.

Mediante este doble despliegue operativo, el Gobierno nacional busca dar una respuesta integral a los eventos climáticos adversos que afectan simultáneamente a distintas zonas geográficas.