El departamento de Santa Cruz afrontará este martes 24 de noviembre una jornada caracterizada por la persistencia de altas temperaturas, alcanzando registros de hasta 33°C durante la tarde.

La ciudadanía experimentará un ambiente cálido desde las primeras horas del día, con mínimas que se mantendrán en los 26°C tanto por la mañana como al caer la noche.

El esperado alivio térmico llegará finalmente el miércoles 25 de noviembre, día en el que las temperaturas descenderán hasta una máxima de 29°C y una mínima de 24°C.

Esta variación climática estará acompañada por vientos provenientes del noroeste que soplarán a una velocidad aproximada de 23 kilómetros por hora en la región.

Las condiciones meteorológicas continuarán experimentando modificaciones durante el jueves, jornada en el que el termómetro marcará un nuevo descenso con una máxima de 28°C y una mínima de 22°C bajo el influjo de vientos del sureste.

Finalmente, el viernes se anticipa una leve recuperación de las marcas térmicas, alcanzando los 30°C de máxima con vientos moderados desde el noreste.