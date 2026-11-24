Un total de 53 personas fueron arrestadas durante un operativo policial realizado en el bar clandestino denominado “Perro Negro”, ubicado en pleno centro y a pocos metros de una universidad, donde se evidenció el consumo de bebidas alcohólicas en presunta infracción a la Ley 259.

El comandante departamental de la Policía, coronel Ricardo Terrazas, informó que el establecimiento fue intervenido por segunda vez en menos de un mes, por lo que también se procedió a la aprehensión de la administradora del local.

"El día de hoy se ha intervenido una vez más, por segunda vez en menos de un mes, este bar conocido como Perro Negro", manifestó la autoridad policial.

Arrestan a 53 personas, en su mayoría estudiantes

Terrazas explicó que durante la intervención se encontró a varones y mujeres consumiendo bebidas alcohólicas dentro del establecimiento, que habría estado funcionando desde horas de la mañana.

Según el jefe policial, la mayoría de los intervenidos serían estudiantes universitarios que acudían al local, ubicado cerca de su centro de estudios.

"De acuerdo a lo que hemos podido evidenciar, son la gran mayoría, sino todos, estudiantes, varones y mujeres de la universidad cercana a este punto", señaló.

Las 53 personas arrestadas fueron trasladadas a Conciliación Ciudadana, donde, según Terrazas, deberán cumplir las sanciones correspondientes conforme a la Ley 259, que incluyen ocho horas de arresto o trabajo comunitario.

Administradora fue aprehendida y trasladada a la Felcc

El comandante informó que la administradora del establecimiento fue aprehendida por la presunta comisión de delitos contra la salud pública y por la reincidencia en las infracciones atribuidas al funcionamiento clandestino del local.

La mujer fue trasladada a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde se realizarán las actuaciones correspondientes.

Terrazas remarcó que el establecimiento ya había sido intervenido anteriormente, pero continuaba atendiendo y permitiendo el consumo de bebidas alcohólicas.

Policía solicita el cierre definitivo del bar

Ante la reincidencia, el comandante departamental informó que se convocó a personal de la Intendencia Municipal para que intervenga el establecimiento y proceda con las acciones administrativas destinadas a su cierre definitivo.

"Se ha llamado también a la Intendencia de la Alcaldía para que proceda a la intervención y al cierre definitivo de este local, puesto que es la segunda vez que estamos interviniendo en menos de un mes", sostuvo.

La Policía señaló que el operativo forma parte de las acciones de control a establecimientos clandestinos que funcionan al margen de la normativa y permiten el consumo de bebidas alcohólicas.