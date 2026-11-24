Una mujer de 48 años perdió la vida tras recibir el impacto de una piedra de batán que habría sido lanzada desde el tercer piso de un bar clandestino, ubicado en el cruce Villa Adela de la ciudad de El Alto. La víctima se encontraba trabajando en su puesto de venta de comida cuando ocurrió el hecho.

De acuerdo con los primeros reportes, una pareja habría protagonizado una discusión en el interior del establecimiento, situación en la que una piedra de gran tamaño fue arrojada desde el inmueble y terminó impactando contra el kiosco donde la comerciante preparaba y vendía salchipapas, hamburguesas y otros alimentos.

La piedra atravesó o dañó parte de la cubierta de calamina y golpeó a la mujer en la cabeza, provocándole lesiones fatales.

Una pareja fue aprehendida por el hecho

La Policía informó que dos personas, señaladas como protagonistas de la presunta pelea registrada en el bar clandestino, fueron aprehendidas y trasladadas a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Según los investigadores, una de ellas habría lanzado la piedra que terminó causando la muerte de la comerciante.

El caso es investigado por el presunto delito de homicidio y fue puesto en conocimiento del Ministerio Público para establecer las circunstancias del hecho y las responsabilidades correspondientes.

Policía precintó el bar y el kiosco de la víctima

Tras el fallecimiento, efectivos policiales realizaron las primeras actuaciones investigativas y procedieron al precintado del establecimiento clandestino y del puesto de venta donde trabajaba la mujer.

En el lugar se colectaron indicios que permitirán reconstruir lo sucedido y determinar cómo fue lanzada la piedra desde el tercer piso.

Durante un recorrido por el cruce Villa Adela, se evidenció que el kiosco permanecía cerrado y precintado. En sus alrededores todavía podían observarse fragmentos de botellas de vidrio y otros restos que, según los reportes, habrían caído desde el establecimiento durante el altercado.

Vecinos y comerciantes expresaron su consternación por la muerte de la vendedora, quien se encontraba cumpliendo su jornada de trabajo cuando ocurrió la tragedia.