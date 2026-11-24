La noche de este lunes, alrededor de las 20:00 horas, se registró un ataque armado en la calle Oblitas casi avenida Libertador, en plena zona norte de la ciudad, cerca de la Plaza de las Banderas y las instalaciones de SAR-Bolivia. Dos sujetos a bordo de una motocicleta efectuaron al menos cuatro disparos contra una vagoneta blanca, lo que desencadenó una persecución por parte del vehículo atacado.

Según el relato de testigos presenciales, los agresores llevaban cascos y abrieron fuego directamente contra el motorizado blanco. Lejos de detenerse, el conductor de la vagoneta emprendió la marcha detrás de los motociclistas tras producirse los impactos.

Casquillos de bala quedaron sobre la calzada tras la balacera registrada en la calle Oblitas.

"Llegaron en una moto y dispararon a un auto blanco. Eso vi. Eran dos personas que estaban en la moto. De la movilidad pude ver al chofer. La moto disparó y el vehículo siguió a la moto, detrás de la moto se fue el vehículo", declaró un testigo en el lugar.

El incidente causó alarma entre los transeúntes y comerciantes, debido a que se trata de un sector altamente concurrido y comercial. Hasta el momento se desconoce si alguno de los ocupantes de la vagoneta resultó herido, dado que el vehículo abandonó la escena para perseguir a los atacantes.

La Policía resguardó la calle Oblitas durante la noche luego del ataque armado.

Efectivos de la Policía Boliviana llegaron al sitio y acordonaron el área para resguardar la escena, donde quedaron al menos cuatro casquillos percutidos sobre la calzada, a la espera del personal especializado del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para el levantamiento de evidencias.

Asimismo, los investigadores ya iniciaron la recolección de grabaciones de las cámaras de seguridad de los negocios cercanos y del sistema de vigilancia vial en las avenidas Oblitas y Libertador, con el objetivo de identificar tanto a los ocupantes de la motocicleta como el rumbo que tomaron ambos motorizados. Las autoridades exhortaron a los vecinos y comerciantes del sector a revisar sus registros audiovisuales captados cerca de las 20:00 horas para aportar datos a la investigación.