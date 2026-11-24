El diputado de la alianza Libre, Rodrigo Antonio Loma, denunció presuntas irregularidades en la importación de petróleo crudo realizada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), junto con la empresa Trafigura, al asegurar que se adquirió un producto que no estaba autorizado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y que habría ocasionado daños en la refinería Gualberto Villarroel, ubicada en Cochabamba.

El parlamentario señaló que el crudo denominado Hidra presentaba observaciones en su calidad y que, pese a ello, habría sido importado por la estatal petrolera, generando posibles perjuicios económicos para el Estado.

"YPFB nuevamente importó crudo de mala calidad junto a la empresa Trafigura, irregularidad que ya fue corroborada por la ANH", denunció el legislador.

Cuestiona importación de crudo que no estaba autorizado

Antonio explicó que la ANH había emitido una resolución administrativa para autorizar la importación de determinados tipos de petróleo crudo. Sin embargo, aseguró que YPFB y Trafigura adquirieron un producto distinto al contemplado en ese documento.

"Lo que ha pasado en este caso, y de manera sorprendente, es que Yacimientos ha importado juntamente con Trafigura otro tipo de calidad de petróleo que no estaba establecido en la autorización emitida por la ANH", manifestó.

Denuncia daños en catalizador de la refinería

El diputado afirmó que el petróleo cuestionado habría sido utilizado en un intento de refinación, ocasionando daños en uno de los catalizadores de la planta Gualberto Villarroel de Cochabamba.

Según su denuncia, esta situación habría afectado las operaciones de la instalación y generados perjuicios económicos que deben ser esclarecidos.

El legislador sostuvo que existen reportes técnicos de YPFB Refinación que respaldarían las observaciones sobre los daños ocasionados por el producto importado.

No obstante, el alcance de los presuntos daños y su relación directa con el crudo Hidra deberán ser establecidos mediante las evaluaciones técnicas correspondientes.

ANH habría revocado el permiso de importación

Antonio también señaló que la Agencia Nacional de Hidrocarburos realizó un proceso de fiscalización que concluyó con la revocatoria de la autorización de importación.

"Ha llevado adelante un proceso de fiscalización por parte de la ANH que ha terminado con la emisión de una resolución que ha revocado este permiso de importación", aseguró.

El parlamentario consideró que esta decisión del ente regulador constituye un elemento relevante para esclarecer las presuntas irregularidades en la compra del producto.

Anuncia petición de informe oral a YPFB e Hidrocarburos

Ante estas observaciones, el diputado de Libre anunció que impulsará una petición de informe oral para que las autoridades de YPFB y del Ministerio de Hidrocarburos expliquen las condiciones de contratación, importación y control de calidad del petróleo adquirido.

La solicitud buscará establecer por qué se habría importado un producto distinto al autorizado y determinar las consecuencias técnicas y económicas de la operación.

El legislador insistió en que las autoridades deben responder por las presuntas irregularidades detectadas y aclarar si existieron daños a las instalaciones de refinación y al patrimonio del Estado.