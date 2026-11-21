La decisión judicial de mantener a Fernando Cerimedo con detención preventiva en el penal de Chonchocoro generó reacciones en la Asamblea Legislativa. Parlamentarios de Alianza Libre respaldaron la determinación y señalaron que el exasesor debe continuar enfrentando el proceso judicial desde el recinto penitenciario.

Cerimedo es investigado por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas y su defensa había solicitado la cesación a la detención preventiva, recurso que fue rechazado por la autoridad judicial.

Alianza Libre respalda la decisión judicial

Desde la bancada de Alianza Libre consideraron acertada la determinación de la Justicia y pidieron que las investigaciones continúen hasta esclarecer el caso.

"Creo que es loable esa decisión. Creo que ese es el camino. Se tiene que seguir investigando y, obviamente, él tiene que permanecer en Chonchocoro", manifestó Pachacute

La senadora de Alianza Libre, Elena Pachacuti, cuestionó el accionar del Ministerio de Gobierno y sostuvo que existiría algún tipo de protección hacia Cerimedo.

"Claramente se ve que el ministro de Gobierno protege de alguna u otra forma a Fernando Cerimedo. En ese entendido, la población no es tonta, la población quiere saber hasta dónde se ha avanzado", afirmó.

Diputada de Súmate descarta protección del Gobierno

Una posición diferente expresó la diputada de Súmate, María Esther Góngora, quien rechazó que exista protección gubernamental hacia el exasesor presidencial.

La legisladora sostuvo que el rechazo judicial a la solicitud de libertad demuestra que el Gobierno y el Ministerio de Gobierno no estarían interviniendo para favorecerlo.

"Si así fuera, no sería la Justicia la que acaba de decir que le ha negado. Entonces, se ve que el Gobierno y el Ministerio de Gobierno no tienen nada que ver", manifestó.

Góngora agregó que las autoridades del Ejecutivo no estarían realizando gestiones para influir a favor o en contra de Cerimedo.