El procurador general del Estado, Hugo César León La Faye, posesionó este lunes 23 de noviembre a Marco Antonio Mendoza como subprocurador de Supervisión e Intervención de la Procuraduría General del Estado (PGE).

Durante el acto de posesión, Mendoza expresó su compromiso de trabajar en defensa de los intereses y el patrimonio de los bolivianos, además de contribuir al proceso de reforma de la justicia.

La nueva autoridad se incorpora a una de las áreas de la estructura institucional de la Procuraduría, encargada de supervisar las unidades jurídicas y precautelar los intereses del Estado.

Con esta designación, la PGE incorpora a Mendoza al equipo responsable de las tareas de supervisión e intervención en el ámbito de la defensa legal del Estado.