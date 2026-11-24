La Policía desarticuló tres presuntas bandas delincuenciales dedicadas a robar pertenencias a personas en estado de ebriedad en la ciudad de La Paz. Dos de estas organizaciones utilizaban minibuses de transporte público para trasladar a sus víctimas, mientras que una tercera operaba directamente en la vía pública.

Los operativos se desarrollaron durante el fin de semana y permitieron la aprehensión de 13 personas presuntamente vinculadas con los grupos denominados Las Lulis, El Clan Narico y El Clan Álvarez.

Según el informe policial, los integrantes de dos de estas organizaciones identificaban a personas en estado de ebriedad en inmediaciones del Obelisco y las hacían subir a minibuses, donde posteriormente les sustraían sus pertenencias.

Utilizaban minibuses para robar y abandonar a sus víctimas

La investigación permitió identificar que dos de las bandas operaban dentro de vehículos de transporte público, aprovechando las condiciones de vulnerabilidad de sus víctimas.

Efectivos de la División Propiedades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) realizaron el seguimiento de uno de los minibuses y lograron evidenciar cómo los sospechosos recogían a sus víctimas, las despojaban de sus objetos personales y posteriormente las abandonaban en diferentes sectores de la ciudad.

"División Propiedades hace seguimiento a uno de estos minibuses y puede evidenciar que estos atracadores los hacían subir, los atracaban y los iban botando en diferentes lugares", señala el informe policial.

La Policía indicó que cuenta con filmaciones de estas acciones, lo que permitió intervenir de manera inmediata y detener a los sospechosos en flagrancia.

Las Lulis ofrecían bebidas alcohólicas con somníferos

La tercera organización, denominada Las Lulis, utilizaba una modalidad diferente para cometer los robos.

De acuerdo con las investigaciones, sus integrantes se acercaban a personas en estado de ebriedad en la vía pública, entablaban conversaciones con ellas y les ofrecían bebidas alcohólicas que presuntamente contenían sustancias somníferas.

Mediante este procedimiento, las víctimas quedaban en condiciones de mayor vulnerabilidad, situación que los sospechosos aprovechaban para sustraerles sus objetos de valor.

Secuestran dos minibuses y recuperan 15 celulares

Durante las intervenciones, los efectivos policiales secuestraron dos minibuses que presuntamente eran utilizados para cometer los delitos.

Asimismo, recuperaron 15 teléfonos celulares que habrían sido robados durante esa misma noche.

Los objetos recuperados forman parte de los indicios colectados dentro de la investigación, junto con las grabaciones obtenidas durante el seguimiento policial.

Trece aprehendidos esperan audiencia cautelar

La Policía informó que las 13 personas aprehendidas permanecen a la espera de sus respectivas audiencias de medidas cautelares, en las que la autoridad judicial deberá determinar su situación jurídica.

Las investigaciones continúan por los presuntos delitos de robo agravado y delitos contra la salud pública, mientras se busca esclarecer la participación de cada uno de los involucrados.

Las autoridades también mantienen las investigaciones para establecer si existen otras víctimas de estas organizaciones y determinar el alcance de sus actividades delictivas en la ciudad de La Paz.