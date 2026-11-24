Doña Apolinaria, una mujer de 64 años, atraviesa una difícil situación económica y de salud debido a persistentes dolores en el vientre que requieren estudios médicos especializados para determinar su causa. Ante la falta de recursos, decidió solicitar ayuda solidaria para acceder a los exámenes que necesita.

La adulta mayor relató que desde hace varias semanas presenta molestias que atribuye a un problema en la matriz o útero, situación que le genera preocupación porque todavía desconoce cuál es la enfermedad que padece.

"Estoy mal de mi matriz y por eso, para hacerme estudios, necesito plata", expresó.

Perdió a su esposo y se quedó sin recursos

La mujer contó que su esposo falleció hace algunos meses y que, desde entonces, su situación económica se complicó considerablemente.

Actualmente vive con uno de sus hijos y depende principalmente de los ingresos que recibe por su renta, debido a que ya no puede trabajar.

Anteriormente se dedicaba a la venta de hojas de coca para generar recursos, pero explicó que su estado de salud y su edad le dificultan continuar con esta actividad.

"Mi esposo ha fallecido y yo tampoco estoy trabajando", relató.

Necesita estudios para conocer su diagnóstico

Doña Apolinaria explicó que acudió a un establecimiento de salud debido a los dolores que presenta, donde le solicitaron distintos exámenes para determinar qué problema está afectando su organismo.

Según su testimonio, ya se realizó análisis de sangre, orina y estudios radiográficos, pero continúa con molestias y necesita nuevas evaluaciones.

También señaló que los gastos médicos han consumido los pocos recursos que tenía disponibles, por lo que ahora no cuenta con dinero suficiente para continuar con los estudios solicitados.

La adulta mayor afirmó que llegó a vender algunas de sus pertenencias para cubrir los costos de atención, pero que actualmente ya no tiene cómo financiar los exámenes pendientes.

Pide apoyo a laboratorios y personas solidarias

Ante esta situación, doña Apolinaria acudió a un medio de comunicación con la esperanza de encontrar ayuda para realizarse los análisis y acceder a una evaluación médica especializada. Puede contactarse con el número 77704502

"Por favor, ayúdenme. Estoy mal de mi matriz. Ahora me están pidiendo estudios y análisis", manifestó.