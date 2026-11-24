En el marco de la inauguración de la Feria Productiva de Investigación, Innovación y Emprendimiento 2026 en Cochabamba, el ministro de Educación, Erick Sanjinés, anunció una fuerte inversión en conectividad satelital e incentivos para la educación técnica, al tiempo que advirtió sobre descuentos salariales y posibles modificaciones al calendario escolar si el magisterio urbano persiste en sus medidas de presión.

Diálogo con el Magisterio y advertencia de descuentos

Respecto al conflicto con los maestros urbanos —que rechazan el anteproyecto de ley educativa y amenazan con un paro de 72 horas—, Sanjinés informó que una comisión ministerial en La Paz solicitó formalmente la mediación de la Defensoría del Pueblo para reinstalar la mesa de negociación entre este martes o miércoles.

La autoridad calificó de "incoherente" y marcada por el "fundamentalismo" la exigencia sindical de retirar el anteproyecto antes de dialogar, aclarando que se trata únicamente de un documento base de discusión que aún no ingresó a la Asamblea Legislativa. Asimismo, negó que la normativa busque privatizar las unidades educativas y destacó que, a diferencia del sector urbano, ya existen acuerdos encaminados con el magisterio rural en la mayoría de los departamentos.

El Ministro alertó que las movilizaciones afectan directamente la economía de los docentes y el cronograma académico:

Hasta la fecha, el Ministerio proyecta un descuento cercano a los 3 millones de bolivianos por los tres días de paro ya ejecutados (uno en octubre y dos en noviembre).

Respecto al calendario escolar explicó que, bajo la modalidad de calendario regionalizado, la mayoría de los departamentos concluirán clases el 4 de diciembre y los más rezagados el 11 de diciembre; sin embargo, un nuevo paro de 72 horas obligaría a ampliar la gestión.

Impulso a la educación técnica y conectividad

Previo a abordar la coyuntura sindical, Sanjinés inauguró la feria tecnológica que congrega durante dos jornadas a más de 65 institutos técnicos y tecnológicos del país con 95 proyectos orientados a vincular la academia con el sector industrial y productivo.

Durante el acto, la autoridad suscribió un convenio con alcaldes y anunció tres medidas de fortalecimiento educativo:

Conectividad satelital: La dotación de más de 750 antenas Starlink destinadas a escuelas ubicadas en municipios alejados, además de equipamiento específico para los participantes de la feria. Premios y becas: La distribución de cerca de 27.000 bolivianos en premios para los proyectos ganadores y la entrega de becas para todos los estudiantes participantes, gestionadas en alianza con la Cámara de Comercio de Cochabamba. Mesas regionales: El compromiso de todos los actores educativos para instalar mesas de diagnóstico que definan el futuro modelo —centralizado o descentralizado— de la educación técnica en el país, decisión que el Ministerio aseguró que acatará.