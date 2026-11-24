El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, presentó el informe de su primer año de gestión y señaló que el Gobierno inició un proceso de reorganización del Estado, con la reducción de 17 a 12 ministerios, la eliminación de decretos que permitían contrataciones directas y el impulso de la Agenda 50-50 para fortalecer a las regiones.

Durante su exposición, Aramayo afirmó que en noviembre de 2025 encontraron un Estado con estructuras duplicadas, gastos elevados y competencias concentradas en el nivel central. Según el ministro, identificaron 191 pares de oficinas con funciones duplicadas y 161 decretos que permitían contrataciones directas, mediante los cuales se comprometieron más de Bs 7.900 millones.

"Un Estado así cuesta mucho y responde poco", manifestó al describir la situación que, según su informe, recibió la actual administración.

Entre los resultados destacados, mencionó la asignación de Bs 2.194,6 millones a municipios y gobernaciones para reactivar obras paralizadas, además de la liberación de obligaciones que permitirán a las gobernaciones disponer de al menos Bs 224 millones adicionales cada año.

En materia de lucha contra la corrupción, informó que se realizó un diagnóstico de 67 empresas públicas y se identificaron 20 en quiebra técnica. También señaló que se impulsaron denuncias e investigaciones por presuntas irregularidades en entidades como la Aduana Nacional, Senatex, Yacana y Boliviana de Aviación (BoA).

Respecto a los desafíos para el segundo año, Aramayo anunció que el Gobierno buscará convertir la Agenda 50-50 en una política de Estado mediante una ley, reorganizar las empresas públicas con problemas financieros y establecer un catálogo único de trámites para reducir la burocracia.

"El primer año fue para ordenar la casa. El segundo año será para demostrar resultados", afirmó.

El ministro también comprometió la entrega de más de 93 mil títulos agrarios programados en los nueve departamentos, el seguimiento público a los convenios firmados y la implementación de mecanismos preventivos contra la corrupción.

Finalmente, reconoció que la situación económica continúa siendo difícil para las familias bolivianas y sostuvo que el Gobierno todavía tiene pendiente la recuperación económica.