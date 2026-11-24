Una familia vivió momentos de temor al encontrar a un hombre desconocido sentado en la sala de su vivienda, rodeado de cuchillos y machetes. El hecho ocurrió la noche del lunes en el barrio Latino, en la zona del Plan 4 Mil, en Santa Cruz de la Sierra. El sujeto fue retenido por los propietarios y posteriormente trasladado a dependencias policiales de la EPI-9.

El hallazgo se produjo cuando una de las propietarias llegó al inmueble y encontró las persianas abajo, varios ambientes desordenados y objetos que no estaban en su lugar. Al notar que algo extraño había ocurrido, se comunicó con su hijo para pedirle que la acompañara a revisar la parte superior de la vivienda.

“Aquí yo siempre vengo cuando mi madre no está. Y llegué yo y encontré las persianas abajo, todo desordenado en el piso de abajo. Entonces, o sea, me asusté, dije yo, porque la bicicleta donde estaba ahí tampoco la vi, dije yo, se entraron aquí. Y como todo estaba, como no lo había dejado así, entonces tuve que llamar a mi hijo para que venga porque no me animaba a subir acá arriba”, relató la víctima.

Cuando ambos subieron, se encontraron con una escena inesperada: un hombre estaba sentado en la sala, rodeado de varios machetes y cuchillos. Según el testimonio de la propietaria, el desconocido habría ingresado al inmueble durante la mañana, aprovechando que ella se encontraba trabajando.

Cuchillos y machetes fueron encontrados en una sala de una vivienda del barrio Latino, en el Plan 4 Mil.

“Entonces, hasta que llegó él, hemos subido aquí y lo encontramos ahí sentado con todos los machetes y cuchillos ahí”, agregó.

La situación no terminó con la retención del hombre. La propietaria aseguró que, mientras era sacado del domicilio, el sujeto la amenazó y le advirtió que volverían a encontrarse.

“Y sí, él ahorita está detenido, sí, y me amenazó cuando estaba allá, cuando lo estaban sacando de ahí. Me dijo que nos íbamos a volver a encontrar. Por eso fue que yo le dije, me estás amenazando, le dije. Entonces, no sé, a ver, vamos a ver”, manifestó.

La mujer también señaló que el hombre habría permanecido varias horas en el inmueble y que, durante ese tiempo, se habría utilizado el teléfono celular de su madre. Incluso, aseguró que modificaron el perfil del dispositivo y enviaron un mensaje durante la mañana.

“Mire, él estaba, yo creo que ellos se han entrado en la mañana, como en la mañana yo trabajo. Entonces, lo estaban utilizando el teléfono de mi madre, cambiaron hasta su perfil. Le mandaron un mensaje a las 8, 8:30, por ahí, recién, de hoy día”, respondió al ser consultada sobre cuánto tiempo habría estado el desconocido en la vivienda.

Una bicicleta y otros objetos quedaron en el interior de la vivienda donde fue encontrado el desconocido.

La propietaria confirmó que ya presentó la denuncia y anunció que continuará con el proceso para que el caso sea investigado. Además, expresó su preocupación porque, según contó, el hombre habría mencionado que no actuaba solo y que otras personas también estarían involucradas.

“La denuncia ya está, así que vamos a seguir con eso porque no es el único él. No es el único porque él dijo que son otros más y que viven por la zona. Eso fue lo que él dijo”, señaló la mujer.