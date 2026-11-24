Un nuevo enfrentamiento entre pandillas causó momentos de temor en el barrio 16 de Julio, en la zona del Plan 3.000, en Santa Cruz de la Sierra. La pelea terminó con una motocicleta incendiada en medio de una cancha deportiva, mientras los vecinos reclamaron mayor seguridad ante estos hechos que, aseguran, se repiten en el sector.

Tras el incidente, efectivos policiales llegaron hasta el lugar; sin embargo, no consiguieron detener a ninguno de los participantes. Ante esta situación, el coronel Miguel Ángel Burgoa Belmonte, quien se desempeñaba como comandante de la Estación Policial Integral (EPI) 3 del Plan 3.000, cuestionó la falta de colaboración de algunos habitantes del barrio y los acusó de proteger a los involucrados.

“Evidentemente aquí tenemos pelea de pandillas donde los mismos hijos de los vivientes de acá son los que son partícipes de las mismas. Lastimosamente, no recibimos el apoyo de los vivientes de acá, donde esconden a los pandilleros, hacen que se escapen, los involucran dentro de su mismo ambiente”, manifestó el jefe policial.

Burgoa señaló que, pese a los pedidos de intervención, los efectivos no cuentan con el respaldo necesario de los vecinos para identificar y detener a quienes participan en estos enfrentamientos.

El jefe policial también confirmó que se trató de una pelea entre pandillas de diferentes barrios, cuyos integrantes se habrían reunido en el sector. Durante el enfrentamiento, una motocicleta fue quemada en el centro de la cancha y, según el reporte policial, pertenecería a uno de los participantes.

“Evidentemente ha habido una pelea entre pandillas de diferentes barrios donde se han reunido, han quemado una motocicleta. Tenemos entendido que es uno de los que son partícipes de estas pandillas. Vamos a pedir la presencia de la Felcc para que puedan hacer la investigación como corresponde y determinar los grados de autoría”, explicó.

Asimismo, insistió en que algunos vecinos estarían ocultando a los involucrados para evitar que sean encontrados por la Policía.

“Por el momento no tenemos reporte porque son los mismos vecinos los que los ocultan, los esconden. Son ellos que se están socapando entre los mismos vecinos a sus hijos. ¿Para qué? Para que puedan permanecer y continuar con esta situación, poner en zozobra a los vivientes del barrio del Plan 3”, agregó.

Ante estos hechos, Burgoa anunció que los controles policiales continuarán en la zona y advirtió que las personas involucradas en pandillas y hechos delictivos serán puestas a disposición de las autoridades.

“Este tipo de operativos va a continuar, va a permanecer, va a ser permanente. Y aquellos que se dediquen a las pandillas, a robar y demás, van a ser aprehendidos y remitidos ante la autoridad competente para que sean trasladados a la cárcel pública de Palmasola o donde corresponda, de acuerdo a la edad que tengan los mismos”, sostuvo.