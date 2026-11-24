La renuncia del fiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy López, vuelve a poner en evidencia la crisis interna que atraviesa el Ministerio Público. Para el analista, William Herrera, la institución enfrenta un proceso de transición marcado por designaciones provisionales, problemas de estabilidad y la falta de una verdadera institucionalización que permita recuperar su credibilidad.

Herrera consideró que la salida de López se produce en medio de una estructura institucional que todavía arrastra problemas de anteriores gestiones.

"Esto es parte de la crisis en la que está la propia institución. Además, sigue todavía la estructura, yo creo, de Mariaca al interior de la Fiscalía Departamental", sostuvo el analista, al considerar que López no habría logrado controlar todas las situaciones internas y decidió dar un paso al costado.

El especialista también observó que la Fiscalía continúa funcionando bajo interinatos y designaciones provisionales, sin que se haya consolidado un proceso de institucionalización. En ese sentido, señaló que la eventual designación de una nueva autoridad departamental tampoco resolvería los problemas de fondo mientras no exista una estructura estable y fortalecida.

Mencionó que el nombre de Rose Mary Barrientos suena como una posible opción para ocupar el cargo de fiscal departamental. Sin embargo, aclaró que todavía no existe una confirmación oficial.

Seguridad en Santa Cruz

Respecto a los desafíos en Santa Cruz, advirtió que el departamento se ha convertido en un centro de operaciones de organizaciones criminales, situación que exige una mayor capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de combatir la delincuencia.

Mencionó que las investigaciones más complejas, particularmente las relacionadas con el crimen organizado y las zonas fronterizas con Brasil, representan un desafío importante.

Herrera planteó que es necesario fortalecer la coordinación entre la Policía, el Ministerio Público y los organismos de seguridad de países vecinos, además de trabajar con instancias como la DEA.

También consideró fundamental mejorar la tecnología, la logística y la formación del personal para enfrentar las nuevas modalidades delictivas.

"Se necesita tecnología, logística, medios; se necesita personal mucho más capacitado, formado. Sí, es un desafío muy grande. Santa Cruz ha crecido muchísimo, tenemos casi 4 millones de habitantes", expresó.

Finalmente, el analista sostuvo que el primer paso para superar la crisis debe comenzar con la elección de un fiscal general titular, dejando atrás el interinato.

"Se debe hacer la elección del fiscal general, se debe abrir esta convocatoria, convertir el interinato en una titularidad", señaló Herrera al referirse al primer paso que considera necesario para encaminar los cambios dentro del Ministerio Público.

A su criterio, esta medida permitiría impulsar los ajustes internos, aplicar la carrera fiscal y fortalecer la institución.