En medio de la situación que atraviesa el sistema judicial boliviano, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, expresó su extrañeza por la abrupta salida del fiscal Jimmy López de su cargo en la capital cruceña.

“Llama la atención que en tan cortísimo tiempo haya decidido renunciar al cargo, independiente a los argumentos que ha presentado, creo que el pueblo cruceño, por la crisis que se vive en el sistema judicial, y esto incluye también al Ministerio Público, creo que debe dar mayor explicación sobre lo ocurrido”, sostuvo el líder cívico.

Cochamanidis remarcó la necesidad de que la exautoridad brinde mayores detalles directamente a la ciudadanía para esclarecer el panorama institucional, al tiempo que fijó postura sobre el perfil que debe tener su reemplazo.

“Ahora, quien vaya a asumir el cargo, pues lo que pedimos es que sea totalmente transparente en esto, que no se deje influenciar por nadie, pero sobre todo que actúe siempre conforme a ley, llevándola esta misma por delante, y que, bueno, los temas que estaban inconclusos se terminen”, concluyó el titular del ente cívico.