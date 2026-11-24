Un verdadero milagro de supervivencia se registró en el Trópico de Cochabamba luego de que tres personas —una madre, su hijo de cuatro años y un adulto mayor— lograran salvar la vida tras ser arrastrados cerca de 15 kilómetros por la furia del río Chimoré, aferrándose a un tronco en medio de un violento turbión.

De acuerdo con el testimonio de la madre, todo ocurrió de manera repentina mientras realizaban labores y la crecida los sorprendió sin margen para escapar. De un grupo de seis personas, cuatro lograron saltar hacia una zona alta con pastizal, pero ella, su pequeño y el hombre de la tercera edad no alcanzaron a hacerlo y fueron arrastrados por la corriente.

Pese a la fuerza del agua y los momentos de extrema angustia, la mujer aseguró que jamás soltó a su hijo y destacó la fortaleza del niño en medio de la tragedia.

"Todo el trayecto no le he soltado para nada a mi hijito, él me daba el aliento, me decía 'mamita vamos a salir de esta no llores. Estamos sanitos, Jesús nos está salvando mami'. Mi hijito tiene cuatro años", relató conmovida.

Lucha contra los remolinos y salida por sus propios medios

Durante el recorrido, los tres sobrevivientes enfrentaron momentos de terror ante la embestida del agua y los remolinos que los jalaban hacia el fondo para luego expulsarlos. La madre contó que el hombre de la tercera edad fue clave para sostenerse y trepar hacia una palizada cuando el choque con otro tronco los empujó hacia un sector con ramas.

"Nos ha agarrado el remolino, tres veces nos hemos entrado y salido. No nos hemos soltado, nuevamente estábamos arriba y nuevamente nos sumergíamos, nuevamente salíamos y así pasó, seguíamos yendo así como en película (...). Nos hemos rescatado solos, no nos pudieron rescatar, nos rescatamos solos, como pudimos, pedíamos ayuda, pero no se podía", detalló.

Por su parte, el adulto mayor explicó cómo ayudó a la mujer y al menor a sujetarse en medio de la corriente: "Salvé a la señora, la señora de mi pie me ha agarrado".

Horas antes, durante la mañana, una vecina que escuchó sus gritos de auxilio en medio de la crecida logró filmarlos aferrados a un tronco. Tras lograr salir por sus propios medios y caminar cubiertos de barro, llegaron hasta un área donde pobladores que alimentaban ganado los auxiliaron y trasladaron hasta el hospital San Juan de Dios de Chimoré. Los tres resultaron con heridas leves y se encuentran estables.

Alerta naranja y pedido de auxilio

La Secretaría de la Madre Tierra de la Gobernación de Cochabamba confirmó el hallazgo y el buen estado de salud de las personas sobrevivientes, al tiempo que advirtió sobre la vigencia de una alerta naranja por las crecidas de ríos caudalosos en el Trópico, como el Chimoré, Espíritu Santo, San Mateo, Sacta y Puerto Villarroel.

"Debemos alertar a la población, estamos en una emergencia, en una alerta naranja, justamente ahí las crecidas de los ríos hacen poner en riesgo a los transeúntes que puedan estar en riberas", señaló Óscar Céspedes, secretario de la Madre Tierra de la Gobernación, quien instó a extremar precauciones y coordinar acciones con los municipios.

Tras sobrevivir a la emergencia, la madre pidió a las autoridades reforzar las capacidades de respuesta ante este tipo de eventos climáticos: "Se necesita mucha ayuda cuando hay esta temporada, por favor, pedirles que implementen más bomberos y rescatistas, es necesario".