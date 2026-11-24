Una discusión familiar derivada del consumo de bebidas alcohólicas terminó en un hecho de sangre la noche de este domingo en la zona de Cotapachi, donde un hombre de 28 años apuñaló en reiteradas ocasiones a su propio hermano de 32 años, provocándole heridas en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo con el informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el conflicto se originó cuando ambos hombres compartían bebidas alcohólicas en un domicilio y el hijo de siete años de la víctima recibió un golpe por parte de su tío, presuntamente de manera accidental. El reclamo del padre desató una violenta pelea entre ambos.

"Como antecedentes de este caso, podemos indicar que ambos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en un domicilio y, en un momento determinado, el hijo del señor es golpeado, de manera presumimos accidental, por parte de su hermano. Al momento de sacar bebidas alcohólicas del refrigerador, el menor de 7 años recibe un golpe", explicó Rolando Vera, director de la Felcc.

Ante el reclamo de su hermano mayor, el sujeto de 28 años reaccionó de forma violenta, tomó un arma blanca y lo atacó, causándole lesiones en varias partes del cuerpo. Efectivos policiales acudieron al lugar y procedieron con la aprehensión del agresor.

"Esto habría propiciado que ambos hermanos se enfrasquen en una pelea y ambos reciban lesiones, por lo cual el caso se apertura por lesiones graves y leves", añadió la autoridad policial.

Actualmente, el caso se encuentra en etapa de investigación a la espera de la valoración del médico forense, quien determinará la gravedad de las heridas y los días de impedimento correspondientes para cada uno de los involucrados antes de definir la situación jurídica del aprehendido.