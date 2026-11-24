El municipio cruceño de La Guardia se prepara para vivir cinco jornadas dedicadas a rescatar su identidad cultural con la celebración de la Fiesta del Bicentenario, evento que se desarrollará del 25 al 29 de noviembre.

La agenda oficial comenzará este miércoles 25 con el solemne acto de la iza de la bandera, marcando el inicio de una festividad abierta a toda la población boliviana.

Durante estos cinco días, los asistentes podrán disfrutar de una amplia oferta gastronómica con platos típicos de la región y participar en diversos juegos populares que reviven las costumbres de antaño.

Además, el programa contempla la esperada elección de las Reinas de la Tradición, consolidando un espacio de encuentro familiar y folclórico en este importante municipio del departamento de Santa Cruz.