En el barrio Las Vegas, ubicado en la zona de La Cuchilla de Santa Cruz de la Sierra, los vecinos quedaron completamente sin suministro eléctrico luego de que un camión de alto tonelaje que transportaba un contenedor derribara parte del tendido y un poste de alumbrado público durante la tarde.

Al respecto, una vecina afectada expresó su indignación al señalar que "estamos molestos porque estos camiones de alto tonelaje siempre nos viven tumbando los postes, los cables y eso es un perjuicio para nosotros, los del barrio".

El corte prolongado de energía provocó el descongelamiento de las heladeras y daños en los aparatos electrónicos de las familias, agravando la preocupación vecinal por la pérdida de alimentos.

Sobre las pérdidas materiales sufridas en su vivienda, otra vecina lamentó que "se fregó todo siempre, mi radio, mi tele, mi freezer; yo soy afectada por este problema cada vez".

Desvíos por bacheo y reclamo de rompemuelles

Los habitantes atribuyen el incremento del tráfico pesado en sus calles al cierre nocturno del quinto anillo por obras de bacheo municipal, advirtiendo además que en el lugar se registran entre cinco y seis choques diarios.

Ante el riesgo constante para los transeúntes, una vecina reclamó que "es un peligro constante, imagínense que estuviera caído en una moto, en unos niños que estuvieran cruzando, ¿quién nos responde la vida de nuestros vecinos?".

En horas de la noche, mientras efectivos policiales trasladaron al chofer del camión hacia dependencias de Tránsito y técnicos iniciaron el retiro de la estructura dañada, la población exigió la instalación urgente de reductores de velocidad y mayor fiscalización.

En ese sentido, una habitante concluyó con un llamado directo al municipio señalando que "pedimos a las autoridades fiscalización a esto y sobre todo que tomen conciencia y no cierren las calles y trabajen rápido para no perjudicar al ciudadano".