El ataque armado registrado la noche de este lunes en la zona norte de Cochabamba cobró una vida y apunta a un presunto caso de sicariato. Las autoridades confirmaron el fallecimiento del ciudadano de nacionalidad brasileña que fue baleado mientras se encontraba en el interior de un taxi en inmediaciones de la avenida Oblitas y avenida Libertador, a escasos 100 metros de la Plaza de las Banderas.

De acuerdo con los datos oficiales de la investigación y su ficha migratoria, la víctima fue identificada como Jason Antonio Chagas Ferreira, de 35 años de edad, quien registraba antecedentes por infracciones a la Ley 1008 (Régimen de la Coca y Sustancias Controladas).

El atentado ocurrió alrededor de las 20:00 horas, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo blanco de servicio público en el que viajaba el ciudadano brasileño y abrieron fuego directamente en su contra antes de darse a la fuga.

Tras recibir los impactos de bala, el conductor del taxi evacuó de inmediato al herido hasta una clínica privada cercana; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, el hombre falleció poco después en el centro médico. Posteriormente, efectivos policiales procedieron al levantamiento legal del cuerpo desde el nosocomio.

En el lugar del crimen, personal policial y peritos recolectaron al menos cinco casquillos percutidos sobre la calzada, lo que hace presumir que los atacantes efectuaron al menos cinco disparos. Las fuerzas del orden continúan con el análisis de las cámaras de seguridad del sector y los operativos de búsqueda para dar con el paradero de los dos motociclistas implicados en este hecho de sangre.