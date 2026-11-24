La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) confirmó que el precio final regulado del diésel oil es de Bs 20,57 por litro, monto que entra en vigencia desde las 00:00 de este martes 24 de noviembre de 2026, en cumplimiento del Decreto Supremo N.º 5716.

Mediante un comunicado publicado el lunes 23 de noviembre, la entidad informó que la actualización responde a la aplicación del nuevo mecanismo establecido por el Gobierno nacional para sincerar el precio regulado del diésel respecto a su paridad en el mercado.

¿Por qué se actualizó el precio del diésel?

Según la ANH, el ajuste busca establecer un mecanismo técnico, previsible y de funcionamiento normal, que permita evitar desfases críticos entre el costo de importación del combustible y el precio de venta en el mercado interno.

La institución también señaló que la medida pretende reducir los incentivos al contrabando y contribuir a garantizar el abastecimiento de diésel en el país.

ANH anuncia controles en estaciones de servicio

La Agencia Nacional de Hidrocarburos informó que verificará que las estaciones de servicio y los puestos de venta de combustibles líquidos apliquen la normativa vigente y respeten el nuevo precio establecido.

El control se realizará en el marco de sus atribuciones, con el objetivo de comprobar el cumplimiento de la tarifa regulada de Bs 20,57 por litro.