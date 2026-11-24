La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó que, a partir de las 00:00 de este martes 24 de noviembre de 2026, entrará en vigencia el nuevo precio final regulado del diésel oil, establecido en Bs 20,57 por litro, en cumplimiento del Decreto Supremo 5716 y la normativa vigente.

Mediante un comunicado oficial emitido este lunes, la entidad reguladora explicó que la actualización responde a un mecanismo destinado a ajustar el precio del combustible respecto a su paridad en el mercado, tomando en cuenta los costos de importación.

"Se actualiza el Precio Final Regulado del Diésel Oil, estableciéndose en Bs 20,57 por litro, mismo que entra en vigencia desde las 00:00 del martes 24 de noviembre de 2026", señala el comunicado.

Gobierno busca reducir diferencias entre el costo de importación y el precio interno

La ANH explicó que la modificación se realiza en el marco del Decreto Supremo 5716, cuyo propósito es sincerar el precio regulado del diésel respecto a las condiciones del mercado.

Según la institución, este mecanismo permitirá evitar diferencias críticas entre el costo que representa importar el combustible y el precio al que se comercializa dentro del territorio nacional.

La entidad sostiene que la medida también contribuirá a consolidar un sistema técnico previsible para el funcionamiento del mercado de combustibles líquidos.

ANH asegura que la medida busca frenar el contrabando

Otro de los objetivos señalados por la entidad reguladora es reducir los incentivos económicos al contrabando de combustibles, una actividad que representa un desafío para el abastecimiento interno.

De acuerdo con el comunicado, la actualización del precio permitirá disminuir las diferencias que favorecen la salida irregular de carburantes hacia otros mercados.

La ANH también afirmó que la medida está orientada a garantizar la disponibilidad de diésel en el país.

Controlarán que los surtidores apliquen el nuevo precio

La Agencia Nacional de Hidrocarburos anunció que verificará el cumplimiento de la disposición en las estaciones de servicio y puestos de venta de combustibles líquidos.

Los controles estarán destinados a comprobar que los establecimientos apliquen el precio regulado establecido por la normativa desde su entrada en vigencia.

Con esta disposición, el diésel oil tendrá un precio final regulado de Bs 20,57 por litro desde las primeras horas del martes 24 de noviembre.

El comunicado no detalla el precio anterior ni establece modificaciones en los valores de comercialización de otros carburantes.