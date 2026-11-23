El sector industrial pidió a la Asamblea Legislativa acelerar el tratamiento y aprobación de una nueva Ley de Inversiones para atraer capital extranjero, generar empleos y reactivar el aparato productivo. El presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Gonzalo Morales, advirtió que Bolivia no puede continuar postergando esta normativa frente a la necesidad de captar dólares y fortalecer su economía.

"Hay decisiones que el país no puede seguir postergando. Y una de estas decisiones es que la Asamblea Legislativa ya tiene que empezar a aprobar no solamente la ley de inversión, que es fundamental para reactivar el aparato productivo y la economía de Bolivia", manifestó.

Morales indicó que durante la gestión pasada Bolivia recibió aproximadamente $us 630 millones de inversión extranjera, una cifra que consideró reducida en comparación con países vecinos como Chile y Perú, que captaron más de $us 11.000 millones.

El representante empresarial sostuvo que la llegada de nuevos capitales permitiría impulsar la creación de empresas, generar fuentes laborales, incrementar la recaudación estatal y garantizar mayores divisas para la industria nacional.

Sin embargo, advirtió que la aprobación de una ley no será suficiente si no se resuelven otros problemas estructurales que afectan la confianza de los inversionistas. Entre ellos mencionó la inseguridad jurídica, el temor a las nacionalizaciones, la falta de mecanismos de arbitraje internacional, la escasez de carburantes y dólares, además de los bloqueos de carreteras.

"El inversionista extranjero no va a venir a Bolivia si no cuenta con el arbitraje internacional como método alternativo de solución de controversias o conflictos", sostuvo.

Morales reconoció que algunas de estas modificaciones podrían requerir cambios en la Constitución Política del Estado, un proceso que demandaría más tiempo. Por ello, consideró que la nueva Ley de Inversiones debe ser el primer paso para ofrecer mayores garantías a los capitales nacionales y extranjeros.

Asimismo, señaló que el sector privado presentará un estudio sobre tres áreas estratégicas con potencial para impulsar el crecimiento económico: minería, agroindustria y turismo. La presentación está prevista para el jueves y buscará mostrar las oportunidades de producción e inversión que tiene Bolivia.

Respecto a los plazos, aclaró que la aprobación de la normativa no significará que las inversiones lleguen inmediatamente, sino que permitirá enviar una señal de confianza y seguridad a los empresarios interesados en ingresar al país.

Pidió a parlamentarios priorizar el tratamiento de las leyes económicas y trabajar en favor de la recuperación productiva.

"Este es el momento de trabajar por el país, este es el momento en el cual Bolivia necesita salir adelante y como empresario privado y como boliviano les pedimos que empiecen a aprobar estas leyes que todos los bolivianos estamos esperando", remarcó.