El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, informó que Petrobras podría iniciar próximamente los trabajos de exploración en el pozo Domo Oso X-3, ubicado en el departamento de Tarija, luego de que el Tribunal Agroambiental emitiera un fallo que permite avanzar con el proyecto hidrocarburífero.

Durante una conferencia de prensa, la autoridad señaló que existe interés del Gobierno en acelerar las actividades de exploración para contribuir a la recuperación de la producción nacional de hidrocarburos.

Blanco explicó que sostuvo conversaciones con representantes de Petrobras en Bolivia y que la intención es comenzar los trabajos a la brevedad posible, aunque evitó establecer una fecha exacta.

"Nosotros tenemos interés en que este pozo empiece a funcionar a la brevedad posible", manifestó.

Ministro no confirma plazo de tres meses

Consultado sobre declaraciones que señalaban que los trabajos podrían comenzar dentro de tres o cuatro meses, Blanco indicó que desconoce de dónde surgió ese plazo.

La autoridad aseguró que, según las conversaciones que mantuvo con el presidente de Petrobras en Bolivia, la intención es iniciar las operaciones lo antes posible.

"La verdad, no conozco de dónde saca tres meses o cuatro meses el ingeniero Vaca, pero las charlas que mantuve con el presidente de Petrobras acá en Bolivia es que lo va a realizar a la brevedad posible", señaló.

Esperan confirmación del Tribunal Agroambiental

El ministro explicó que ya existe un fallo judicial relacionado con el proyecto y que, al momento de sus declaraciones, se aguardaba una confirmación del Tribunal Agroambiental para avanzar con las actividades.

Blanco señaló que, una vez cumplido ese procedimiento, Petrobras podrá iniciar sus trabajos conjuntamente con YPFB Chaco.

"El fallo ya salió. Entonces ya Petrobras puede ingresar, está esperando una confirmación del Tribunal Agroambiental", afirmó.

Gobierno busca incrementar la producción de hidrocarburos

Finalmente, Blanco reiteró que el país necesita impulsar nuevos proyectos exploratorios para fortalecer su capacidad de producción de gas y otros hidrocarburos.

La autoridad consideró importante avanzar con el proyecto Domo Oso X-3 y aseguró que el Gobierno mantiene el interés de que Petrobras y YPFB Chaco comiencen los trabajos tan pronto como se cumplan los procedimientos correspondientes.