El Gobierno nacional anunció que el proyecto exploratorio Domo Oso X3 podrá avanzar tras el fallo 7170/2026 del Tribunal Agroambiental, que, según el vocero presidencial José Luis Gálvez, estableció que el área de intervención no se encuentra dentro de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía. La autoridad considera que esta iniciativa es estratégica para incrementar las reservas de gas y evitar una eventual crisis energética en Bolivia.

"Definitivamente no está", afirmó Gálvez al referirse a la ubicación del proyecto y a la controversia que durante meses generó preocupación entre sectores ambientalistas y defensores de Tariquía.

El vocero sostuvo que la decisión judicial permite continuar con las actividades exploratorias, aunque aclaró que esto no significa dejar de lado las obligaciones de protección ambiental.

En ese marco, mencionó que existen estudios, ficha ambiental y procesos de consulta previa, además de las recomendaciones establecidas en el fallo, entre ellas el monitoreo permanente de la calidad del agua de los ríos Chiquiacá y Soledad, la evaluación de la biodiversidad, el control de ruido y las emisiones atmosféricas.

"Se debe cuidar cada detalle", manifestó, al señalar que la empresa responsable deberá cumplir las normas ambientales y que también corresponde a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y al Ministerio de Hidrocarburos supervisar su aplicación.

Gálvez destacó que Domo Oso X3 tiene un potencial exploratorio estimado de entre 2 y 4 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas, aunque aclaró que se trata de una proyección que deberá confirmarse mediante los trabajos de exploración.

La autoridad explicó que Bolivia consume aproximadamente 0,6 TCF de gas al año y actualmente cuenta con 2,3 TCF de reservas, por lo que consideró urgente desarrollar nuevos proyectos para reponer los recursos hidrocarburíferos.

"Es estratégico poder darle el OK y la bandera a cuadros a la empresa, reitero, exigiéndole el mayor de los cuidados ambientales y la mayor celeridad al mismo tiempo en lo posible, porque de no hacerlo corremos riesgo de llegar a un colapso energético", advirtió.

Asimismo, señaló que siete de cada diez focos utilizados en los hogares dependen del gas para la generación de electricidad y alertó que la falta de este recurso podría derivar en apagones y racionamiento energético.

Finalmente, el vocero invitó a los sectores que mantienen observaciones sobre el proyecto a participar en su fiscalización y acompañar el cumplimiento de las medidas ambientales. Aseguró que el desafío es avanzar con la exploración de hidrocarburos sin descuidar los ecosistemas y las comunidades de la región.