El Banco Central de Bolivia (BCB) actualizó y publicó la cotización oficial del dólar estadounidense a través de su sitio web institucional a las 23:30 de este lunes.

De acuerdo con el reporte oficial de la entidad financiera, el Tipo de Cambio Oficial (TCO) para este martes 24 de noviembre se sitúa en 11,78 bolivianos por cada dólar estadounidense. Esta nueva cifra representa un ligero ajuste al alza frente a los 11,75 bolivianos que se mantuvieron vigentes durante el sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de noviembre.

El tipo de cambio oficial del dólar en Bolivia fue fijado en 11,78 bolivianos para este martes 24 de noviembre de 2026.

El ente emisor recuerda a la ciudadanía y a los actores económicos que esta referencia cambiaria refleja la dinámica del mercado financiero nacional y sirve de base para las operaciones comerciales y financieras estipuladas bajo la normativa vigente. Las actualizaciones diarias pueden verificarse de manera oficial en el portal web del Banco Central de Bolivia.