El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, informó que el Gobierno presupuestó 11.000 millones de bolivianos para la subvención a la gasolina durante la gestión 2027, aunque aclaró que todavía no existe una decisión definitiva sobre la continuidad o eliminación de este beneficio.

Durante una entrevista, la autoridad explicó que la definición será asumida por el presidente Rodrigo Paz y el gabinete ministerial, tomando en cuenta la situación económica del país, las condiciones del mercado internacional y el impacto social que podría generar una modificación en el precio del combustible.

"No es un tema que esté definido. Es un tema que se va a definir en el momento que corresponda con el señor presidente y todo el gabinete, a fin de evaluar cómo vamos a proseguir con el tema de la subvención", manifestó Morales.

Decisión sobre la gasolina se tomará en enero

El ministro explicó que la normativa vigente establece un periodo de estabilidad de los precios de los combustibles que se extiende hasta enero de 2027.

En ese contexto, señaló que el Gobierno deberá evaluar si mantiene las condiciones actuales o adopta nuevas medidas, considerando que el costo de la subvención continúa representando una presión importante sobre las finanzas públicas.

Morales aseguró que el presupuesto de 11.000 millones de bolivianos constituye una previsión para garantizar los recursos necesarios en caso de que se decida mantener el beneficio.

Asimismo, reconoció que eliminar la subvención permitiría reducir la presión fiscal, pero advirtió que cualquier decisión deberá contemplar las consecuencias para los sectores más vulnerables.

"No podemos dejar o continuar comprando muy caro para vender barato", afirmó, al señalar también que el Gobierno busca evitar que los combustibles subvencionados terminen beneficiando al contrabando.