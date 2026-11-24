La última noche de repechaje de La Gran Batalla continuó con una puesta en escena llena de emoción, acrobacias y talento.

Como tercer número de la noche, Natalie Vargas y la academia Idols Dance subieron al escenario más grande de la televisión boliviana para interpretar “Set Fire to the Rain”, de Adele, con el objetivo de demostrar que merecen una nueva oportunidad para regresar a la competencia.

La presentación destacó por sus movimientos, trucos acrobáticos y una propuesta artística que permitió al equipo demostrar su evolución respecto a anteriores actuaciones.

Uno de los primeros en reconocer el desempeño del equipo fue Quimey del Río, quien destacó las acrobacias realizadas por los bailarines y las mejoras de Natalie en su expresión corporal.

“Un aplauso por las acrobacias que hicieron. Natalie, muy bien con el cambio de la fisicalidad y la proyección y movimiento de brazos”, manifestó.

El juez también valoró el trabajo interpretativo de la participante, especialmente el uso de la mirada para conectar con la puesta en escena.

“Bien con la mirada, explorando más con la mirada y lo que observamos. A mí me encantó, chicos, qué bueno”, agregó.

Gabriela Zegarra también quedó satisfecha con el desempeño del equipo y aseguró que el nivel presentado era comparable al de una instancia final.

“Han mejorado, quiero felicitar a todos, están dando un espectáculo de la final”, expresó la jurado.

Además, resaltó especialmente el crecimiento artístico de Natalie Vargas.

“Natalie, mejoraste bastante, hoy fue otra cosa. Me encantó la presentación”, señaló.

Por su parte, Tito Larenti destacó la evolución colectiva de la academia y valoró la incorporación de nuevos integrantes.

“Estuvo muy bueno y me gustó. Los chicos han crecido, además con nuevos integrantes”, comentó.

Elka Meyer también felicitó a Natalie y a los bailarines por la creatividad con la que desarrollaron su presentación.

La jurado reconoció especialmente la manera en que incorporaron los trucos acrobáticos, destacando que fueron utilizados de forma inteligente dentro del espectáculo.

“Lo plasmaron de una manera inteligente, el tema de los trucos muy bueno. Uno dice: ‘¡Wow, qué genial!’, y los felicito, chicos. Yo feliz de poder ver arte”, manifestó.

Después de escuchar los comentarios positivos de los cuatro jueces, Natalie Vargas expresó su agradecimiento a las personas que acompañan al equipo y destacó el esfuerzo invertido en los ensayos.

“Nos estamos esforzando mucho, gracias a todos y a mi familia por el apoyo. Los chicos y yo hemos estudiado mucho y practicado”, afirmó.

Natalie Vargas y Idols Dance completaron la tercera presentación de una noche en la que cuatro equipos luchan por conseguir uno de los dos cupos disponibles para regresar a la competencia.