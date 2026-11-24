Cuatro equipos que dejaron su talento y esfuerzo sobre el escenario tendrán una última oportunidad para regresar a la competencia en una emocionante batalla de repechaje.

Esta noche, lunes 23 de noviembre, el escenario volverá a encenderse con presentaciones llenas de energía, pasión y talento. Pero esta vez no solo importará la evaluación de los jueces: el público también tendrá en sus manos una de las decisiones más importantes de la noche.

Estos son los cuatro equipos que buscarán regresar

Camila Flores

Academia The Royal Dance

Walter Menegatti

Academia Street Dreamers

Natalie Vargas

Academia Idols Dance

Guery Sandoval

Academia Artística CCM

Los cuatro equipos se preparan para demostrar lo mejor de su talento, entregar toda su energía en el escenario y convencer de que merecen una segunda oportunidad.

Sin embargo, solo dos conseguirán regresar a la competencia.

Uno de los equipos será salvado gracias al apoyo y los votos del público, mientras que el segundo será elegido por los jueces mediante una decisión consensuada.

Cada presentación será fundamental y cada voto podrá marcar la diferencia.

Ingresa a voto.reduno.com.bo y apoya a tu equipo favorito.