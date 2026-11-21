La representante del magisterio urbano, profesora Miriam Ayala, rechazó el anteproyecto de descentralización de los institutos técnicos y tecnológicos y exigió al Gobierno iniciar un proceso de construcción de una nueva ley educativa, con una evaluación integral del sistema y participación de todos los sectores involucrados.

Ayala sostuvo que el Ejecutivo incumplió los compromisos asumidos en un acta firmada el 16 de mayo, en la que, según explicó, las autoridades se comprometieron a trabajar en una nueva normativa educativa y a no impulsar políticas de descentralización ni privatización de la educación boliviana.

Cuestiona incumplimiento de un acuerdo con el Gobierno

La dirigente recordó que el documento fue suscrito con las anteriores autoridades de los ministerios de Educación y Economía, con el respaldo del presidente del Estado.

Explicó que el acuerdo establecía la elaboración de una nueva ley de educación, precedida por un diagnóstico integral y estructural del sistema educativo, además de garantizar la participación del magisterio urbano en todas sus etapas.

Asimismo, mencionó que otro punto comprometía al Ministerio de Educación a no promover políticas de descentralización ni privatización.

"El Ministerio de Educación garantiza la educación fiscal, única y gratuita, comprometiéndose a no generar ninguna política de descentralización ni privatización de la educación boliviana. El Estado debe garantizar y sostenerlo financieramente", recordó.

Afirma que la descentralización ya fracasó en Bolivia

La representante del magisterio urbano recordó que Bolivia ya experimentó un modelo de descentralización educativa entre 1994 y 2002, durante la aplicación de la Ley 1565 de Reforma Educativa.

Según su evaluación, ese proceso fracasó debido al manejo político de la educación pública y a la falta de garantías de financiamiento por parte de las administraciones departamentales.

"Ha sido desastroso por el excesivo manoseo político que se ha dado a la educación pública y tampoco se ha garantizado financiamiento como se había comprometido", afirmó.

Plantea que 2027 sea el año de la evaluación educativa

Ayala insistió en que antes de modificar la estructura del sistema educativo debe realizarse una evaluación integral y estructural que permita identificar sus principales problemas.

En ese sentido, recordó que el magisterio había propuesto declarar 2026 como el año de la evaluación educativa, iniciativa que, según indicó, no fue atendida oportunamente por las autoridades.

Ahora considera que el desafío deberá encararse durante 2027, para que los resultados permitan establecer nuevos lineamientos destinados a construir una ley educativa consensuada.

La dirigente pidió que la educación sea considerada una política de Estado y no esté sujeta a los cambios de orientación de cada administración gubernamental.

Magisterio levanta la huelga de hambre y evalúa un paro de 72 horas

En relación con las medidas de presión, Ayala confirmó que el magisterio urbano levantó el último piquete de huelga de hambre en La Paz debido al deterioro de salud de los participantes.

Consultada sobre un posible paro de 72 horas, indicó que la determinación todavía está en evaluación y que las federaciones realizan consultas en sus bases, incluyendo a los padres de familia.

"En próximos días se va a determinar si acatamos o no el paro de 72 horas, no está descartado", señaló.

Finalmente, Ayala cuestionó los resultados de la reunión sostenida con el ministro de Educación, Erick Sanjinés, y aseguró que el sector espera una respuesta concreta del Gobierno para evitar que el conflicto educativo continúe.