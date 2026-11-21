Una decisión difícil y un momento de mucha emoción marcaron el cierre de la semana de repechaje en La Gran Batalla. Después de disfrutar las presentaciones de los equipos que regresaron al escenario en busca de una segunda oportunidad, los integrantes del jurado se reunieron para evaluar el desempeño de los participantes y determinar quién debía abandonar esta etapa.

Tras analizar las actuaciones y llegar a un consenso, Quimey del Río fue el encargado de comunicar la decisión: Valentina Mercado y la Academia YDC quedaron fuera del repechaje.

“Ha sido una decisión difícil. Queremos valorar primero que hayan estado predispuestos a regresar. Todos han hecho presentaciones dignas”, expresó.

El jurado destacó la disposición de los participantes para enfrentar nuevamente el desafío y demostrar su crecimiento artístico.

Después de reconocer el trabajo de los equipos, Quimey anunció el nombre de quienes debían abandonar esta etapa.

“Lastimosamente tenemos que dejar a uno o una en el camino, así que esta semana de repechaje el equipo que se va es el equipo de Valentina Mercado y YDC”, comunicó.

Tras conocer la decisión, Valentina Mercado agradeció la oportunidad de regresar al escenario y dedicó unas palabras de afecto a quienes compartieron con ella esta experiencia.

“Gracias por la oportunidad, fue lindo verlos y los quiero mucho”, expresó.

Su despedida puso un momento emotivo al cierre de una semana en la que los participantes demostraron su deseo de volver a formar parte de La Gran Batalla.