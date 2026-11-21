Este viernes 20 de noviembre, Natalie Vargas y Guery Sandoval regresan acompañados de sus academias con un mismo objetivo: demostrar que tienen el talento, la preparación y la fuerza necesaria para volver a la competencia.

La emoción, la música y el baile serán protagonistas de una noche especial en la que ambos equipos buscarán sorprender al jurado y demostrar cuánto han evolucionado desde sus anteriores presentaciones.

Natalie Vargas regresará al escenario junto a la Academia Idols Dance, un equipo que ha demostrado creatividad, compromiso y capacidad para desarrollar propuestas llenas de interpretación.

En una de sus anteriores presentaciones de repechaje, Natalie sorprendió con una puesta en escena inspirada en la Reina de Corazones de Alicia en el País de las Maravillas.

El segundo equipo que buscará destacar esta noche será el de Guery Sandoval y la Academia Artística CCM.

En una presentación anterior, el equipo llevó al escenario una propuesta al ritmo de “Tic, Tic Tac”, de Carrapicho, interpretando al recordado artista Zezinho Corrêa.

Tanto Natalie como Guery llegan a esta nueva presentación con el desafío de demostrar que han trabajado para superar las observaciones del jurado.

Cada coreografía, cada movimiento y cada interpretación serán importantes para evidenciar su crecimiento artístico.

¡No te pierdas la última gala de repechaje de la semana, este viernes por Red Uno, y disfruta de una noche llena de música, baile y emociones!