El exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, pidió a la Asamblea Legislativa aprobar el proyecto de ley del sistema penitenciario con administración civil, que plantea retirar a la Policía de la administración de las cárceles y crear una guardia especializada en seguridad penitenciaria.

Llanos sostuvo que el actual modelo de administración presenta problemas de corrupción, falta de controles y pérdida de autoridad dentro de los centros de reclusión. Consideró que los legisladores tienen la responsabilidad de impulsar los cambios normativos necesarios para transformar el sistema.

"Los únicos que pueden cambiar esto son los legisladores", afirmó.

Proyecto de ley está en la Asamblea Legislativa

Llanos informó que la propuesta de administración civil, complementaria a la Ley 2298 y enmarcada en la Constitución Política del Estado, se encuentra en la Comisión de Fuerzas Armadas y Policía de la Asamblea Legislativa.

El proyecto plantea establecer una guardia penitenciaria independiente de la Policía, integrada por personal especializado y capacitado para desarrollar su carrera profesional dentro del sistema carcelario.

A criterio del exdirector, este modelo permitiría mejorar los controles internos y evitar que los efectivos policiales sean trasladados constantemente de los recintos penitenciarios.

"Tenemos que hacer una guardia penitenciaria, ya no dependiente de la Policía", explicó.

Alerta por la influencia de organizaciones criminales brasileñas

Llanos también expresó su preocupación por la presencia de personas vinculadas a organizaciones criminales brasileñas, como el Comando Vermelho y el Primer Comando da Capital (PCC), dentro de las cárceles bolivianas.

Advirtió que estas estructuras podrían reproducir en el país un modelo similar al de Brasil, donde, según explicó, algunas organizaciones coordinan actividades delictivas desde los centros penitenciarios.

"Cuando tengan el control, todas las cárceles van a estar en dominio de estos. Ahí va a ser un gran problema para el Estado boliviano", alertó.

El exdirector sostuvo que esta situación podría derivar en mayores hechos de violencia, extorsiones y coordinación de delitos desde las cárceles hacia las ciudades.

Como medida inmediata, planteó clasificar a los internos según su nivel de incidencia delictiva y agilizar los procesos judiciales de ciudadanos brasileños para que, una vez sentenciados, puedan cumplir sus condenas en su país, mediante los convenios existentes entre Bolivia y Brasil.

Denuncia falta de controles y corrupción

El exdirector cuestionó las condiciones de seguridad en los centros penitenciarios y señaló que el ingreso de celulares, armas, granadas y otros objetos prohibidos evidencia graves deficiencias en los controles.

También aseguró que, en algunos recintos, los propios internos terminan organizando la seguridad de sus espacios mediante candados y delegados, debido a la falta de control efectivo de las autoridades.

"Las cárceles son un negocio para quienes las administran", afirmó, al denunciar presuntos cobros irregulares dentro de los centros penitenciarios.

Asimismo, cuestionó la falta de cámaras de vigilancia y de tecnologías como inhibidores de señal, escáneres y otros mecanismos que podrían impedir el ingreso de elementos prohibidos y las extorsiones realizadas desde las cárceles.