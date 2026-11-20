La emblemática Catedral Metropolitana de Santa Cruz inició sus trabajos de conservación y mantenimiento exterior gracias a una iniciativa ciudadana impulsada por la Fraternidad Haraganes y el grupo Amigos de la Catedral.

Ante este reto, Carlos Klinsky, representante del colegio de Ingenieros y miembro de la fraternidad, señaló que “ya se ha arreglado la parte que da a la Manzana Uno y a la calle René Moreno, se están terminando de armar los andamios para hacer una torre de la Catedral. Ya hay un avance del 50%, estamos en pro de ir más allá, necesitamos su colaboración, de todos”.

El plan de intervención contempla la pintura general de los muros externos, el reemplazo de los ladrillos dañados y la solución al deterioro ocasionado por la humedad y la degradación biológica.

Para concretar este desafío arquitectónico en un plazo estimado de cuatro meses, la participación de la sociedad civil resulta fundamental.

Sobre este respaldo, Klinsky enfatizó que “invitamos a aportar con su granito de arena a este hermoso centro espiritual que nos identifica, que nos hace constructores y nos refuerza la espiritualidad”.

Habilitación del sistema QR

Para facilitar la recaudación de fondos y lograr la meta financiera establecida, los impulsores habilitaron aportes mediante código QR abierto a toda la ciudadanía e instituciones.

De esta manera, se busca que la población cruceña contribuya de manera directa a la preservación de uno de los símbolos religiosos y culturales más importantes del departamento.