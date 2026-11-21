Natalie Vargas y la Academia Idols Dance fueron los primeros en subir al escenario este viernes 20 de noviembre, con una propuesta inspirada en la reconocida cantante británica Adele, al ritmo de su éxito “Set Fire to the Rain”.

Con una puesta en escena marcada por la interpretación, los elementos visuales y el trabajo expresivo de los bailarines, el equipo buscó demostrar su evolución y convencer al jurado de que merece regresar a la competencia.

La primera devolución estuvo a cargo de Gabriela Zegarra, quien no ocultó su sorpresa por el espectáculo presentado por Natalie y su academia.

“Wow, me quedé sorprendida, sobre todo con lo último que hicieron. Quedé impactada con lo que hicieron”, expresó.

La jurado destacó el notable crecimiento del equipo y la manera en que consiguió construir una presentación con una historia capaz de transmitir emociones.

“Siento que han evolucionado de una forma increíble. Me contaron un show increíble, no sé qué pasó, pero me impactaron”, manifestó.

Por su parte, Quimey del Río reconoció el esfuerzo colectivo y destacó especialmente la transición entre los distintos elementos utilizados durante la presentación.

“Buen trabajo, chicos, en general. Lo que más me gustó de la puesta es la transición de elementos”, señaló.

La jurado también valoró el trabajo corporal de Natalie y la manera en que buscó representar a Adele.

“Natalie, me gustó la fisicalidad, respetaron al personaje”, expresó.

Elka Meyer también expresó una valoración positiva de la presentación y destacó el uso de recursos propios de la danza lírica para conectar con el público.

“Me gustó mucho, hubo mucha expresión, el buen uso de la expresión lírica, hacernos sentir con lo que hacen los bailarines”, manifestó.

La jurado resaltó la capacidad del equipo para transmitir sentimientos a través del movimiento y la interpretación.

La última devolución estuvo a cargo de Tito Larenti, quien destacó la emoción que transmitieron los integrantes de Idols Dance.

“Creo que trasladaron mucha emoción, no hay que tener miedo, y me gustó cómo lo han expresado”, señaló.

El jurado consideró que Natalie y su academia aprovecharon esta nueva oportunidad para presentar una propuesta diferente.

“Siento que hoy vinieron con su mejor carta”, afirmó.

Larenti también resaltó la importancia de demostrar versatilidad para avanzar dentro de la competencia.

Con una interpretación de “Set Fire to the Rain”, Natalie Vargas y la Academia Idols Dance inauguraron la gala de este viernes con una presentación que recibió elogios de los cuatro integrantes del jurado.