Cristian Marmolejo y la Academia Stetic Dance llegaron al escenario este viernes 20 de noviembre para cumplir un reto que debía enfrentarlos en un duelo con Giuseppe. Sin embargo, solo Marmolejo se presentó y dejó una actuación que recibió elogios de los cuatro integrantes del jurado.

Con una puesta en escena inspirada en la película india “Padmaavat”, al ritmo de “Khalibali”, el participante demostró su capacidad interpretativa, dominio del baile y una destacada sincronización de labios.

El esperado enfrentamiento había sido anunciado como un duelo entre Cristian Marmolejo y Giuseppe Benignini, quienes debían demostrar sus habilidades artísticas sobre el escenario.

No obstante, al momento de la presentación, únicamente Cristian subió junto a la Academia Stetic Dance.

Lejos de dejar pasar la oportunidad, Marmolejo apostó por una propuesta de gran despliegue escénico, con una interpretación que combinó danza, energía y teatralidad.

La jurado Gabriela Zegarra expresó su sorpresa por el nivel artístico de la presentación.

“Estuvo buenísimo, me dejaste con la boca abierta. Realmente, el lip sync espectacular. Han estado a la talla”, manifestó.

Por su parte, Tito Larenti resaltó la trayectoria de Cristian Marmolejo y recordó que había alcanzado la final de una temporada anterior del programa.

“Se entiende por qué llegaste a la final en la pasada temporada. Tu trabajo siempre ha sido muy bueno, Cristian. Ustedes son fabulosos”, expresó.

Elka Meyer también elogió la presentación y puso énfasis en la decisión de Cristian de aceptar el desafío y demostrar sus capacidades sobre el escenario.

“La verdad es que evidentemente veo que tiene usted todo el derecho de hablar porque lo demuestra en cancha”, manifestó.

La jurado felicitó al participante por responder al reto con una actuación preparada y de gran despliegue.

“Si es que había un reto, usted lo ha demostrado”, añadió.

La devolución de Quimey del Río estuvo marcada por el reconocimiento a la construcción artística del número.

“La verdad que era cinemático, había de todo, no solo la canción. Eres un artista y un gran bailarín”, expresó.

Después de recibir los elogios del jurado, Cristian Marmolejo agradeció la oportunidad y aseguró que su presentación fue una manera de demostrar que cumple sus compromisos.

“Muy contento, yo siempre cumplo lo que digo, no soy de las personas que habla”, manifestó.

Sin embargo, antes de abandonar el escenario, también dedicó un mensaje directo a Giuseppe:

“Así que, Giuseppe, te va a costar llegar a la final”.