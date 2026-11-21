El folclore boliviano se apoderó del escenario de La Gran Batalla en una presentación cargada de música, baile y emociones. Guery Sandoval y la Academia Artística CCM fueron los segundos en subir al escenario este viernes 20 de noviembre, en la última gala de repechaje de la semana, con una propuesta inspirada en Elmer Hermosa, de Los Kjarkas, al ritmo de la canción “Imillitay”.

Con una puesta en escena que combinó danza folclórica, interpretación y música instrumental en vivo, el equipo buscó sorprender al jurado y demostrar que tiene todo para regresar a la competencia.

Uno de los momentos más destacados llegó cuando Guery interpretó parte de una canción con un instrumento musical tradicional, un detalle que llamó la atención y enriqueció el espectáculo.

El primero en evaluar la presentación fue Tito Larenti, quien reconoció el esfuerzo y la energía del equipo, aunque también identificó dificultades durante la coreografía.

“Muchas cosas que me gustaron, pero otras que no tanto porque tuvieron fallas”, expresó.

El jurado advirtió que el exceso de energía puede provocar descoordinaciones e incluso accidentes si no se mantiene el control de los movimientos.

Quimey del Río destacó especialmente la originalidad de la propuesta y la decisión del equipo de combinar música instrumental con danza.

“Ese tipo de creatividad me gustó. Fue una presentación osada, la puesta en escena me gustó bastante”, manifestó.

La jurado valoró que el espectáculo comenzara con la interpretación de un instrumento musical y posteriormente incorporara el baile.

También elogió el trabajo de Guery en la representación de Elmer Hermosa.

“Lo que me gustó, Guery, fueron los detalles en las expresiones del personaje”, señaló.

Una de las devoluciones más emotivas llegó de Gabriela Zegarra, quien expresó su sorpresa por la propuesta presentada por Guery y la Academia Artística CCM.

“Jugaron con mis sentimientos. No me imaginé qué iba a ver esta noche y realmente me encantó”, manifestó.

La jurado destacó la capacidad del equipo para sorprender al público y ofrecer un espectáculo diferente.

“Fue un gran show. Se trataba de que nos sorprendas”, afirmó.

Además de interpretar a Elmer Hermosa, Guery Sandoval ofreció un momento musical al ejecutar parte de una canción con un instrumento tradicional.

Por su parte, Elka Meyer resaltó la importancia de llevar la música y las danzas tradicionales al escenario de La Gran Batalla.

“Es hermoso ver el despliegue folclórico que tenemos”, expresó.

La jurado reconoció que existieron errores, pero valoró la decisión de arriesgarse con una propuesta diferente y disfrutar de la presentación.

También dedicó palabras especiales a Guery por su actitud frente a las observaciones del jurado.

“Algo que aprendo de usted es que disfruta y nunca se lo toma mal. Felicidades”, manifestó.

Con la interpretación de “Imillitay”, Guery Sandoval y la Academia Artística CCM fueron los encargados de cerrar las presentaciones de la última gala de repechaje de la semana.