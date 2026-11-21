A partir de este sábado, el municipio aplicará multas por cada mascota que no cuente con la dosis antirrábica, tras concluir la fase masiva de inmunización en la ciudad.

El subdirector de Zoonosis, Rodrigo Salek, advirtió que “el no cumplimiento de una medida zoosanitaria corresponde a una falta grave y se clasifica esta falta con una multa de Bs. 1.000”.

Las autoridades explicaron que estas drásticas medidas buscan frenar la irresponsabilidad que pone en riesgo a la población frente a una enfermedad letal.

Al respecto, Salek señaló que “no se trata de que la gente quiera desvirtuar el control, la medida se da porque no es justo que por la irresponsabilidad de unos cuantos pongamos en riesgo a toda la ciudadanía”.

Para aquellos ciudadanos que no lograron asistir durante las jornadas masivas, los centros de salud mantendrán habilitada la aplicación del inmunizante durante todo el año.

El funcionario municipal recordó que es “el año redondo, cualquier vecino puede asistir a un centro de salud para vacunar a sus mascotas, durante el año redondo”.

El municipio reiteró el llamado a la ciudadanía para mantenerse vigilantes ante cualquier síntoma sospechoso en los animales domésticos de la región.

En este contexto, Salek concluyó que “hemos atendido sospechas y tenemos las instalaciones para poner en cuarentena cualquier caso de sospecha que la población pueda denunciar”.